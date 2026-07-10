Escuela de Gilberto Mora lo felicitó públicamente por graduarse de preparatoria tras el Mundial 2026

Gilberto Mora es un caso especial dentro del futbol mexicano, pues con tan solo 15 años debutó en la Liga BBVA MX y con 17 se convirtió en el jugador más joven del país en disputar una Copa Mundial de la FIFA™ en este 2026, motivo por el cual su escuela decidió felicitarlo públicamente, al igual que en esta ocasión, al graduarse de preparatoria.

Esta semana, el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank celebró la ceremonia de graduación, a la cual no pudo asistir Mora debido a su participación con México en la justa mundialista. No obstante, la escuela decidió felicitarlo a través de sus redes sociales, donde expresaron su admiración por el jugador que combina en el estudio con el futbol.

El colegio felicitó a Mora por concluir la preparatoria.|Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank

“Recibe nuestro reconocimiento y el deseo de que continúes cosechando éxitos dentro y fuera de las aulas. Siempre será un orgullo decir que formas parte de la familia del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank. ¡Felicidades y mucho éxito en esta nueva etapa!”, escribió la escuela en sus redes sociales.

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El sueño de Gilberto Mora tras concluir la preparatoria

El canterano de Xolos tiene muchos deseos por cumplir y uno de ellos es poder jugar en Europa y en algún momento compartir vestidor y media cancha con Jude Bellingham, actual jugador del Real Madrid y de quien recibió su jersey tras el término del partido entre México e Inglaterra.

Asimismo, el mediocampista también quiere seguir estudiando, caso anormal en los futbolistas. Azteca Deportes confirmó que el sueño de Gil es estudiar la carrera de Arquitectura, luego de concluir la preparatoria.

La carrera universitaria no será nada fácil para el nacido en Chiapas, pues tendrá que conjuntarla con el futbol, lo que luce complicado, pero no imposible para el futbolista que conquistó al mundo con tan solo 17 años.

El futuro próximo de Gilberto Mora

El futuro de Morita es incierto, pero por lo pronto, el jugador tendrá que reportar con Xolos para encarar el Apertura 2026, torneo que será completamente diferente para él, pues portará el jersey con el #10 y con una extensión de contrato por 3 años más.

Es cuestión de meses para que el jugador de Xolos cumpla la mayoría de edad y ahora sí pueda escuchar ofertas formalmente de clubes europeos y, junto a su familia y equipo, tomar la mejor decisión para que pueda marcharse al viejo continente.