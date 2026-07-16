Final España vs Argentina: cuál selección vale más y cuál es el jugador más caro de todos

Después de eliminar a Inglaterra y Francia, respectivamente, Argentina y España se verán las caras en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro reunirá a algunas de las mayores figuras del futbol internacional y también a dos de las selecciones más valiosas del planeta.

Aunque ambos equipos llegan como candidatos al título, los números muestran una diferencia considerable en el valor total de sus plantillas. De acuerdo con las últimas estimaciones del mercado, una de las selecciones supera ampliamente a la otra en cotización.

España festeja el gol ante Bélgica|X: FIFAcom

¿Qué selección vale más entre España y Argentina?

España llega a la final con un valor de mercado total de 1,220 millones de euros, una cifra impulsada por la presencia de varias jóvenes estrellas que se encuentran entre las más cotizadas del mundo.

Por su parte, Argentina registra un valor aproximado de 807.5 millones de euros, por lo que la diferencia entre ambas selecciones supera los 400 millones de euros. Sin embargo, el valor de mercado no siempre se traduce en títulos. La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo y buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

El jugador más caro de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La lista de futbolistas más valiosos que disputarán la final está encabezada por una de las grandes sensaciones del torneo.

Lamine Yamal, figura de España, posee un valor de mercado estimado en 200 millones de euros, el más alto entre todos los jugadores que estarán presentes en el partido por el campeonato.

Detrás aparecen nombres como Pedri (150 millones de euros) y Julián Álvarez (100 millones de euros), mientras que figuras como Enzo Fernández (90 millones), Lautaro Martínez (85 millones) y Nico Paz (80 millones) también forman parte del selecto grupo de estrellas mejor valuadas.

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Más allá de los millones, la final tendrá como protagonistas a dos generaciones completamente distintas. Lionel Messi buscará sumar otro capítulo histórico a su carrera, mientras que Lamine Yamal intentará conquistar el título más importante del futbol mundial con apenas 19 años.

El próximo 19 de julio, Argentina y España definirán al nuevo campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un partido donde el valor de mercado quedará en segundo plano y todo se resolverá dentro de la cancha.

La Albiceleste quiere el pase a las semifinales|X: Argentina

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