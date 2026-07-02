La HORA EXACTA para ver el España vs Austria, juego de los 16avos de final del Mundial 2026

Uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá sabor completamente europeo. España y Austria se enfrentan este jueves en un duelo donde La Roja parte como favorita, aunque enfrente tendrá a un rival que ya mostró carácter para sobrevivir en momentos límite.

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El equipo de Luis de la Fuente ha tenido una fase de grupos bastante sólida. Sumó siete puntos, ganó dos partidos y empató uno, pero el dato que más ilusiona a los españoles está en defensa: todavía no han recibido gol en el torneo.

La Roja venció con autoridad a Arabia Saudita, superó por la mínima a Uruguay y cerró con empate ante Cabo Verde. Sin ser una selección arrolladora, sí ha mostrado orden, control de balón y mucha madurez táctica.

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¿A qué hora se juega el España vs Austria?

El partido entre España y Austria correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 se disputará este jueves 2 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

El ganador de este partido avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Portugal y Croacia.

España quiere romper una mala racha mundialista

Aunque España sigue siendo una de las potencias del futbol mundial, existe un dato que mete presión: desde levantar la Copa del Mundo en 2010, no ha logrado ganar un partido de eliminación directa en el torneo.

Ese peso histórico convierte este partido en una prueba mental, no solo futbolística.

Por otra parte, los reflectores apuntan a Lamine Yamal, quien podría arrancar como titular y convertirse en uno de los nombres más peligrosos en ataque. Con la baja de Nico Williams, su desequilibrio puede ser clave para abrir espacios.

También será importante el peso ofensivo de Mikel Oyarzabal, uno de los jugadores más productivos del equipo en este torneo.

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Austria llega sin presión y con hambre de sorpresa

Austria, en cambio, llega sin la obligación de ganar, y eso puede volverla peligrosa.

Su clasificación fue dramática. Un gol agónico de Sasa Kalajdzic al minuto 94 frente a Argelia evitó la eliminación y metió al conjunto austriaco en esta ronda.

El equipo de Ralf Rangnick destaca por su intensidad, presión alta y agresividad física. Nombres como Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic serán fundamentales si quieren dar el golpe.

El partido entre España y Austria se jugará este jueves 2 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrás verlo completamente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.