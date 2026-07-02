Portugal vs Croacia: a quién se enfrentará el ganador de este partido del Mundial 2016 en Octavos de Final

Portugal y Croacia se miden por un lugar en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido forma parte de los 16avos de final y tiene una ruta ya definida dentro del cuadro de eliminación directa. Sin embargo, su rival aún no está definido, ya que se conocerá durante el transcurso de la jornada.

A quién se enfrentará el ganador del Portugal vs Croacia en Octavos de Final

El equipo que avance del Portugal vs Croacia se enfrentará al ganador del España vs Austria en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De esta manera, la llave quedará definida de la siguiente forma: Portugal o Croacia contra España o Austria. El partido se jugará el lunes 6 de julio en el Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Texas.

El futbolista juvenil le dio el primer gol a España en el actual torneo. |Reuters

La información aparece en el calendario oficial de la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde ambos cruces están conectados dentro del mismo sector del cuadro.

Cuándo se juega el Portugal vs Croacia por los 16avos de final

Portugal y Croacia juegan este jueves 2 de julio por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro está programado para llevarse a cabo en el Estadio de Toronto, una de las sedes mundialistas de Canadá.

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El partido tiene un peso especial porque marca el inicio del camino a matar o morir para dos selecciones acostumbradas a competir en instancias importantes. Portugal llegó a esta ronda como una de las potencias europeas del torneo, mientras que Croacia volvió a instalarse en una fase decisiva después de varios años de protagonismo internacional.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Portugal’s Cristiano Ronaldo shakes hands with Ruben Dias after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck|NATHAN RAY SEEBECK/IMAGN IMAGES via Reuters

España o Austria, el rival que espera en la siguiente ronda

Del otro lado de la llave aparece el España vs Austria. Ese encuentro se juega también este jueves 2 de julio y definirá al otro clasificado para el partido de octavos.

España parte como uno de los equipos más fuertes del sector, pero Austria llega con la posibilidad de cambiar el cuadro y meterse entre los 16 mejores del Mundial. Por eso, el ganador del Portugal vs Croacia tendrá que seguir de cerca lo que ocurra en ese cruce.

Si España avanza, podría darse uno de los partidos más atractivos de la ronda: Portugal vs España, un duelo europeo con historia y alto impacto mediático, que recientemente se vivió en la final de la UEFA Nations League 2025. Si el clasificado es Austria, el escenario será diferente, pero igual de exigente por tratarse de una instancia de eliminación directa.