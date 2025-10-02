La espectacular noticia que recibieron las Chivas de Gabriel Milito para el duelo contra los Pumas

En Chivas saben que no es momento de dejar ir puntos para seguir luchando por un repechaje y, en una de esas, la Liguilla directa. Gabriel Milito tiene en estos momentos al Guadalajara en el lugar nueve de la tabla general. El próximo domingo enfrentan a Pumas y lo harán con una espectacular noticia, pues recuperan a Bryan González y a Erick Gutiérrez, su capitán.

Gabriel Milito y Chivas ya saben qué necesitan para meterse a la Liguilla. Después de haber tenido un mal inicio en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, ahora el boleto depende de ellos. Erick Gutiérrez se recuperó de molestias físicas; y la lesión en el tobillo de Bryan González en el partido ante el Puebla no trascendió y, mínimo, saldría a la banca.

Jafet Moz/Jafet Moz Bryan Gonzalez scores his goal 0-1 of Guadalajara during the 11th round match between Puebla and Guadalajara as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Cuauhtemoc Stadium, on September 27, 2025 in Puebla, Mexico.

Tanto González como Gutiérrez son dos pilares para el equipo de Milito. Los dos futbolistas surgidos de las fuerzas básicas del Pachuca han demostrado su calidad desde que llegó Milito y, por lo mismo, son de los que más minutos suman. “El Cotorro” tiene 912 y Guti 530. Hay que recordar que el capitán se perdió algunos juegos por dolencias físicas.

¿Por qué es tan importante el Chivas vs Pumas?

Después de 11 jornadas, los lugares se empiezan a acomodar para los que califican de manera directa o por el repechaje a la Liguilla. En estos momentos, Chivas y Pumas se encuentran peleando por los dos últimos boletos al play-in. Guadalajara ocupa el noveno sitio y los de la UNAM el décimo, pero llegan al encuentro del domingo con realidades distintas.

Chivas viene de ganar sus dos partidos en la fecha doble; Pumas viene de perder ambos encuentros y de ser humillado por el América en el último. El Rebaño tiene 14 unidades, producto de cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas. Los de la UNAM acumulan 13 puntos, con tres victorias, cuatro igualadas y cuatro descalabros.

El Pumas vs Chivas se juega el domingo 5 de octubre en punto de las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.