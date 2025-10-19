Era una esperanza de refuerzo en el América, pero no suma ni 200 minutos y es una rotunda decepción

Llegó procedente de los Bravos de Juárez, después de un préstamo. El América quiso darle otra oportunidad en el Primer Equipo, pero Ralph Orquin no ha rendido lo esperado y solamente acumula 174 minutos en el actual campeonato. Las Águilas están sufriendo de más en el Apertura 2025. Perdieron ante el Cruz Azul y dejaron el subliderato en otras manos.

El América es un hospital; la mayoría de sus futbolistas están lesionados , pero los que están en la banca no logran reaccionar de buena manera. Ralph Orquin regresó al nido para competir por un lugar en la lateral, pues Kevin Álvarez pasa por un pobre nivel. Dagoberto Espinoza les ganó la posición, pero se lesionó y ahora la lateral es uno de los problemas más grandes para Jardine.

@ralphorquin Ralph Orquin regresa al América para ser su nuevo refuerzo de cara al Apertura 2025

André Jardine tiene un gran problema, pues Kevin Álvarez sigue sin recuperar su nivel y a Orquin lo tiene borrado. El nacido en Texas, Estados Unidos, solamente ha disputado 174 minutos en dos encuentros; ambos como titular, fueron ante Xolos y Bravos. Ahora podría recuperar la titularidad si en los entrenamientos le demuestra al brasileño que tiene mejor nivel que el surgido de las básicas del Pachuca.

El América no pasa por su mejor versión pese a estar en el tercer lugar de la tabla general. André Jardine sabe que su equipo está en un bache y él lo reconoce, así como está consciente de que deben cambiar el chip para el cierre del campeonato. Al término de la derrota ante el Cruz Azul, el brasileño habló sobre su equipo en la cancha.

“Fue una semana difícil. Algunos regresaron, pero no al cien. Sabíamos que Zendejas no estaba para iniciar. La lesión de Dávila nos limitó opciones por banda, Fidalgo y Maximín apenas trabajaron bien ayer. Eso nos complicó, porque quería certezas y el mejor poderío para iniciar. No vi al América que solemos ver; nos quedamos lejos de lo que queremos como equipo”, dijo.