Esta es la controvertida historia del jugador que llegó de Europa a Cruz Azul y hoy admite que fue un ERROR

Para muchos futbolistas de la Liga MX, llegar a jugar en un equipo importante de Europa es un sueño, y más si pueden hacerlo durante varios años. Por eso mismo, el caso de Pablo Barrera, quien en 2012 dejó Inglaterra para sumarse al Cruz Azul, sigue dando que hablar a día de hoy, a tal punto que el propio Dinamita mostró su arrepentimiento.

Tras disputar su último encuentro profesional en Querétaro , Barrera repasó su trayectoria y reconoció a la prensa que solamente lamenta una cosa: haber dejado Europa tan pronto. Pese a tener contrato por tres años más con el West Ham, aceptó una millonaria oferta de Cruz Azul y regresó a México con 25 años.

Dinamita venía de jugar cedido en el Zaragoza de España y tenía la oportunidad de regresar al club de Londres para intentar ganarse un lugar. Inclusive, su propio padre le recomendó que se quedara en el Viejo Continente, por lo menos esos tres años que le correspondían. Sin embargo, el llamado de La Máquina Celeste lo cambió todo.

Barrera confesó a un medio deportivo que le puso exigencias económicas muy grandes a Cruz Azul, dado que creía que no las iban a aceptar. Para su sorpresa, el equipo le dijo que sí a cada una de ellas, lo que generó que viera cada vez con mejores ojos la posibilidad de retornar al país.

Ya con 38 años y recientemente retirado tras el triunfo 1-0 de Querétaro ante Mazatlán, Dinamita explicó que si pudiera volver el tiempo atrás cambiaría su decisión y se quedaría en el West Ham a intentar ganarse un lugar entre los titulares.

Los números de Barrera en Cruz Azul

Tras tomar la sorpresiva decisión de dejar Europa con 25 años y sumarse a las filas de Cruz Azul en 2012, Barrera permaneció en el club solamente dos años antes de pasar a Rayados. En el Cementero disputó 63 partidos y convirtió cuatro goles. Pese a estar poco tiempo, logró dos títulos: la Copa México Clausura 2013 y la Concachampions 2013/2014.