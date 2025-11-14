Miguel Borja llegaría a la Liga BBVA MX, pero solo si le pagan este sueldo

Cuando se habla de la rivalidad entre México y Argentina –que se enfrentaron en el Mundial Sub-17 – se suele mencionar la disparidad económica entre el torneo argentino y el mexicano. Sin embargo, esto realmente no corre para Boca Juniors y River Plate, los dos equipos más poderosos de ese país. Por eso, Miguel Borja exige un salario alto para jugar en la Liga BBVA MX.

Un reciente reporte indica que en realidad hubo una confusión de país cuando se habló del posible fichaje de Borja por el América . Sin embargo, son muchos los rumores de que distintos equipos de la Liga BBVA MX están depositando sus miradas en el colombiano de River. Eso sí, para jugar en México, el delantero colombiano quiere más de USD $1,5M de salario.

Getty Images El contrato de Miguel Borja en River Plate termina el 31/12

Distintos sitios especializados sostienen que el ex Palmeiras gana 1,5 millones de dólares (más de 27 millones de pesos mexicanos) en River Plate. Por eso ahora Borja quiere seguir aumentando su patrimonio y busca tener un salario más elevado en el futbol mexicano. Eso vuelve la operación un poco más compleja para el equipo que quiera ficharlo.

¿Qué equipos de la Liga BBVA MX están buscando a Miguel Borja?

Si bien por ahora son solo rumores, el Club América, Tigres y Cruz Azul son los 3 equipos que suenan con más fuerza para fichar a Miguel Borja de cara al Clausura 2026. Hay que ver si están en condiciones de pagar el alto costo que significaría tener un salario elevado en la plantilla.

¿Cuánto cuesta fichar a Miguel Borja?

Es oficial que Borja ya no continuará en River Plate y su representante está haciendo todo lo posible para que su carrera como futbolista continúe en la Liga BBVA MX. Lo bueno para el equipo de México que lo quiera es que no deberán poner nada de dinero en su fichaje, más allá del sueldo. Es que el Colibrí queda libre de River Plate este 31 de diciembre de 2025.

Los números de Miguel Borja en River Plate esta temporada