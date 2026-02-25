Esta figura del Club América volverá a tener minutos frente a Tigres UANL: ya mete miedo

Club América recibirá en el Estadio Ciudad de los Deportes a Tigres, partido que promete ser uno de los mejores de la jornada 8 del Clausura 2026. Por ello, el conjunto que dirige André Jardine y que perdió millones de dólares por la salida de Cabecita Rodríguez, tiene un as bajo la manga, ya que recuperará a una figura.

Alejandro Zendejas volverá a tener minutos frente a la UANL luego de perderse 2 encuentros de la Liga BBVA MX por una lesión, uno de ellos contra Puebla en la fecha 7. El reportero León Lecanda fue quien confirmó que el seleccionado de Estados Unidos regresará a las canchas, aunque el cuerpo técnico lo llevará de a poco.

Alejandro Zendejas apunta para regresar a las canchas en el duelo contra la UANL|Club América

¿Por qué Alejandro Zendejas se perdió 2 partidos con América?

Uno de los capitanes de las Águilas se perdió los encuentros contra Chivas y Puebla debido a que estaba en recuperación tras lesionarse en la jornada 5 en el partido que su club derrotó a Rayados de Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El exjugador de Chivas presentó molestias en el abductor derecho, por lo que fue baja durante poco más de 2 semanas, perdiéndose encuentros importantes como lo fue contra el odiado rival y ante Olimpia de Honduras en el partido de vuelta de la Concachampions 2026.

Zendejas es un hombre clave en el esquema del entrenador brasileño, pues en los últimos torneos su carrera ha despuntado, a tal grado de que está en la pelea por ganarse un lugar en la Selección de Estados Unidos que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El jugador que repite ante Tigres

Una de las grandes sorpresas en la jornada 7 contra Puebla fue Isaías Violante, quien comandó al conjunto de Coapa hacia la victoria al participar con una asistencia y un gol. Ello le valió que Jardine lo tomara de nueva cuenta en el 11 inicial para enfrentar a Tigres.

El partido de América contra el conjunto felino se realizará el sábado 28 de febrero a las 9 de la noche (hora centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes.