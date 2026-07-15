Esta jugada en el Argentina vs. Inglaterra 86 fue tan importante como el gol de Maradona y pocos la recuerdan

La victoria de la Selección de Argentina ante Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986 permanece como uno de los hitos más emblemáticos de la historia del deporte a nivel mundial y hoy, ambas selecciones volverán a verse las caras, pero esta vez por un boleto a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En el recordado duelo que dejó recordado gol de Diego Maradona, también ocurrió otra curiosa jugada de la que pocos se acuerdan.

Los reflectores de aquel partido se los llevó Diego Maradona. Sin embargo hubo una jugada que tiene como protagonista exclusivo al defensor Julio Olarticoechea, ya que defendió con alma y vida hasta la última pelota. La misma ocurrió luego de que Inglaterra logró descontar la diferencia en el marcador mediante un cabezazo del atacante Gary Lineker a pocos minutos del cierre del encuentro.

El empuje del conjunto europeo arrinconó a la defensa argentina mediante centros sucesivos y en uno de esos tantos, Lineker se dispuso a empujar el balón hacia la red frente a la salida tardía del guardameta albiceleste y fue allí cuando el defensor Olarticoechea reaccionó de manera oportuna al interponer su nuca en la trayectoria de la pelota cuando el empate parecía un hecho consumado. De esta manera, el defensor quedó en la historia grande por una jugada que no terminó siendo tan reconocida en la importancia que tuvo en el desenlace del encuentro.

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Argentina vs Inglaterra reeditarán un duelo histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El partido entre el conjunto albiceleste y el combinado británico tiene todo para escribir una nueva página en la historia grande de los mundiales. Como si esto fuera poco, ambos seleccionados le agregarán un capítulo más a su rica historia en justas mundialistas.

Mientras tanto, España espera al vencedor de Argentina vs Inglaterra para pelear definitivamente por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo domingo en Nueva York.