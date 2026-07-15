Llorarás al ver este VIDEO de cómo se preparó Diego Maradona en el Inglaterra - Argentina del 86

Argentina se prepara para afrontar un partido que quedará en los libros de historia. Esta tarde chocará contra Inglaterra por las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, buscando un lugar en la Final del torneo. La confirmación de este duelo revivió momentos históricos vividos en el Mundial de México 1986, cuando una ‘Albiceleste’ comandada por Diego Armando Maradona consiguió eliminar al cuadro inglés en Cuartos de Final.

Uno de los videos que volvió a tomar fuerza en la previa de Argentina contra Inglaterra fue la preparación de Maradona para afrontar el choque contra los ingleses. José Luis “Tata” Brown, quien fue defensor central de la selección argentina campeona del mundo en México 1986, fue el encargado de relatar cómo fue el día previo del ‘10’ argentino antes de enfrentar al combinado europeo.

El video de la preparación de Maradona antes de enfrentar a Inglaterra

“La noche anterior al partido no dijo una palabra, ni una. Cenó y se encerró sólo en su pieza. Esa noche no escuchó música, tampoco hizo chistes, no hizo nada.

Pensamos que se sentía mal, yo lo observé todo el tiempo, todo el tiempo que pude lo observe. A las dos de la mañana salió al balcón mirando a la nada, estaba pensativo.

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Me le acerqué y le pregunté: ‘Diego, ¿pasa algo?’. Sólo me sonrió y me dijo: ‘¿Qué hacés despierto?, anda a dormir’. Pero me lo dijo con una sonrisa”, expresó el exdefensor de la Selección de Argentina.

El video de las declaraciones de Brown recorrieron las redes sociales de forma inmediata, previo al choque que afrontará el equipo dirigido por Lionel Scaloni contra Inglaterra, este miércoles 15 de julio en Atlanta.

Argentina prepara un cambio para enfrentar a Inglaterra

El cuerpo técnico del combinado sudamericano está analizando realizar un cambio en la alineación titular que salió a cancha contra Suiza en los Cuartos de Final. La duda está en si incluir a Nicolás González o no. El extremo izquierdo del Atlético de Madrid podría meterse en el equipo y el sacrificado sería Rodrigo De Paul, jugador que salió en el complementario durante el último choque de la ‘Albiceleste’.

Así quedaría la probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.