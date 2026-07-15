¿Zidane sería el nuevo DT de Francia? Esto es lo que se sabe hasta el momento

La derrota de Francia ante España en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría marcar el cierre de una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la selección francesa. Después de 14 años al frente del equipo, Didier Deschamps se prepara para dejar el cargo y en Europa ya señalan al principal candidato para sucederlo.

Aunque la Federación Francesa todavía no ha realizado un anuncio oficial, diversos medios franceses coinciden en que Zinedine Zidane sería el elegido para iniciar un nuevo proyecto rumbo al Mundial 2030, una posibilidad que desde hace años genera expectativa entre los aficionados de Les Bleus.

Zinedine Zidane|Getty Images

El fin de una era para Didier Deschamps

La eliminación frente a España parece haber sido el último gran capítulo de Didier Deschamps como seleccionador nacional. Desde principios de 2025, el propio entrenador había adelantado que su ciclo concluiría después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, independientemente del resultado obtenido en el torneo.

Durante sus 14 años al frente de Francia, Deschamps construyó uno de los procesos más exitosos del futbol internacional. Ganó el Mundial de Rusia 2018, conquistó la UEFA Nations League 2021 y llevó a su selección hasta la final de Qatar 2022, además de alcanzar las semifinales en esta edición de la Copa del Mundo.

Su legado también tiene un componente histórico como jugador, ya que fue el capitán de la selección francesa campeona del Mundial de 1998, torneo en el que compartió protagonismo con una de las máximas leyendas del país: Zinedine Zidane.

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Desde que dejó el Real Madrid en 2021, Zidane no ha vuelto a dirigir. Sin embargo, durante años ha sido relacionado con el puesto de entrenador de Francia y distintos medios europeos aseguran que siempre consideró esa posibilidad como su gran objetivo profesional.

Como director técnico del conjunto merengue, Zidane logró una etapa histórica al conquistar tres UEFA Champions League consecutivas, además de múltiples títulos nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos de su generación.

Ahora, con Deschamps cerca de cerrar su ciclo, los reportes en Francia apuntan a que Zidane tendría el camino libre para asumir el cargo y liderar una nueva generación encabezada por figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

Por el momento, la Federación Francesa no ha confirmado oficialmente su nombramiento, pero todo indica que la posibilidad está más cerca que nunca.

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