Argentina sería el campeón del Mundial 2026 por algo que nadie se imagina y es una teoría

La Selección de Argentina se alista para disputar un decisivo choque de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ frente a Inglaterra en un duelo cargado de historia que se llevará la atención de todos. Los dirigidos por Lionel Scaloni van en búsqueda de una nueva final del mundo que los ponga ante la posibilidad única de ser bicampeones y las teorías comienzan a aparecer alrededor del conjunto albiceleste.

Uno de los comentarios que destacó en redes sociales fue el del streamer Davoo Xeneize. El joven señaló que Argentina obtuvo la totalidad de sus campeonatos mundiales en años con números pares. El seleccionado sudamericano inauguró su registro de estrellas al consagrarse como local en Argentina 1978. La segunda conquista de la delegación argentina se concretó bajo el liderazgo de Diego Maradona en México 1986. Asimismo, la tercera estrella del equipo albiceleste llegó tras vencer a Francia en la final de la competencia de Qatar 2022. Siguiendo ese patrón, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sería una nueva oportunidad para el equipo argentino.

Rápidamente, los usuarios no tardaron en señalar que todas las ediciones de la justa mundialista se disputan en años pares. De cualquier manera, aunque haya sido un chiste o una confusión del streamer argentino, se trata de otra curiosidad que muchos aficionados usarán para aferrarse a la ilusión de levantar un nuevo título.

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En un duelo que en la previa ya parece que puede quedar en la historia de las justas mundialistas, el combinado dirigido por Lionel Scaloni intentará lograr la victoria que lo deposite por segunda vez consecutiva en una final mundialista.

Cabe destacar que para Argentina no estará solamente en juego el pase al gran final a disputarse el próximo domingo en Nueva York, sino que también se juega el historial ante Inglaterra, quien lo supera en triunfos mundialistas.