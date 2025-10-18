Está en el mejor momento de su carrera, brilla en la Liga BBVA MX y superó a Lionel Messi en una de sus mejores facetas

La Liga BBVA MX cuenta con figuras de talla mundial y uno de ellos es mexicano: Alexis Vega. El delantero de Toluca, que jugará contra Querétaro en la jornada 13 del Apertura 2025 , se encuentra en su mejor momento personal y, ahora, logró superar a Lionel Messi en una de las mejores facetas del astro argentino: asistencias.

De acuerdo al sitio especializado Statiskicks, Alexis Vega es el tercer máximo asistidor del año en todo el mundo. El delantero del cuadro escarlata alcanzó la cifra de 20 pases gol en lo que va del año y, de esta manera, logró superar a figuras de talla mundial como el propio Messi, quien también batió un récord mundial recientemente .

MEXSPORT

Según el informe que realizó la plataforma, el líder de asistencias es Joel Amoroso, quien lleva 23 pases gol jugando para el The Strongest de Bolivia. Detrás de él aparece el joven Bradley Barcolá, estrella del París Saint Germain que fue campeón de la Champions League 2024-25. El francés suma 21 asistencias en lo que va del año.

TE PUEDE INTERESAR:



El podio es completado por Vega, aunque comparte récord con Michael Olise. El crack del Bayern Múnich también suma 20 asistencias, pero se encuentra en la cuarta posición del ranking por tener menos goles que el mexicano. Finalmente, el top 5 es completado por Riyad Mahrez, figura del Al Ahli, con 19 asistencias en el futbol de Arabia Saudita.

Alexis Vega supera a Lionel Messi en asistencias

El mexicano supera a Messi en cantidad de asistencias, ya que el jugador del Inter Miami acumula 18 asistencias hasta la fecha. Cabe destacar que el análisis realizado por Statiskicks contabiliza solamente encuentros de clubes y los partidos de selección no cuentan para la estadística.

Resulta que ‘Leo’ es el máximo asistidor a nivel selecciones, con un total de 60 pases gol con Argentina. Pero eso no es todo, ya que con las asistencias que consiguió en el amistoso frente a Puerto Rico, Messi alcanzó los 398 pases gol en toda su carrera y quedó a solo dos de la cifra de 400. Sin embargo, Vega lo superó en 2025.