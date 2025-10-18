OFICIAL: TV Azteca transmitirá al Toluca HOY en la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este sábado 18 de octubre los actuales campeones de la Liga BBVA MX los Diablos Rojos de Toluca jugarán en la cancha del Nemesio Diez ante los Gallos Blancos de Querétaro y lo podrás ver a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y Análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos y Zague.

El conjunto mexiquense es el líder en este Apertura 2025 y es el equipo con mejor rendimiento, no solo en las últimas cinco jornadas, donde registra un 100 % de efectividad, sino también a lo largo de la campaña con sus 28 unidades en 12 partidos (G9, E1, P2). Es el mejor ataque de toda la liga (GF: 35) y de una de las defensas más sólidas (GC: 16), es difícil encontrar alguna debilidad en el rendimiento de Toluca de cara a este partido como local en donde es claro favorito. Como si todo lo anterior no fuese suficiente, el hecho de enfrentarse a un equipo que suele tener problemas lejos de casa puede facilitarle las cosas aun más a los dirigidos por el argentino Antonio Mohamed.

Querétaro, por su parte, ha sido un equipo de altibajos en esta temporada, aunque la realidad es que los dirigidos por Benjamín Mora han tenido más bajos que altos a lo largo de la campaña. Si bien los Gallos Blancos ha dado algunas luces de mejora en las últimas semanas tras ganar dos de sus últimos cuatro partidos (G2, E1, P1), lo cierto es que el equipo solo ha conseguido los tres puntos en tres ocasiones a lo largo de toda la campaña (G3, E2, P7), por lo que prácticamente necesita un milagro para poder acceder al Play-In o a la Liguilla del Clausura 2025.

¿Cómo han quedado en los últimos encuentros entre Toluca vs Querétaro?

Toluca evidencia una clara supremacía sobre los queretanos si se analizan los últimos enfrentamientos entre ambos. Los Diablos Rojos están invictos en sus últimos cuatro choques contra Gallos Blancos (G3, E1), lapso en el que registran 11 goles a favor y solo tres en contra.

¿Qué jugadores hay que seguir de Toluca vs Querétaro?

La gran figura de Toluca en este Apertura 2025 ha sido Alexis Vega, ya que el seleccionado mexicano suma 11 contribuciones de gol gracias a sus tres tantos y ocho asistencias. Querétaro confiará en lo que pueda hacer el uruguayo Santiago Homenchenko para detenerlo, pero el defensor también suma cuatro conquistas en lo que va de esta campaña.

Toluca no podrá contar con Luan para este choque y el defensor brasileño se perderá el resto de la campaña por una lesión. Querétaro no cuenta con bajas destacadas para este encuentro.

