La razón por la que se complicó el fichaje de Gonzalo Piovi al Inter de Miami

La posible llegada de Gonzalo Piovi al Inter de Miami parece estar muy cerca de terminar. Según informes, el club estadounidense habría ofrecido 6 millones de dólares por el defensor argentino, pero Cruz Azul tenía otras pretensiones, pedía un poco más de siete millones de dólares. La diferencia en la oferta y la solicitud, sumada a la intención del Inter de Miami de pagar en abonos, hizo que las negociaciones se estancaran.

La decisión de no vender a Piovi parecería que será el final de la novela, considerando que es una pieza clave en la defensa del equipo. El técnico Nicolás Larcamón valora su aporte y no estaría dispuesto a dejarlo ir sin obtener el monto deseado. Con la salida frustrada de Piovi, Cruz Azul mantendría su estructura defensiva intacta.

El Inter de Miami por ahora analiza buscar otro defensor central para reforzar su plantilla, aunque todo depende si se concreta la transacción en los próximos días, ya que el cierre de registros en la MLS se acerca.

Números de Gonzalo Piovi en Cruz Azul

- Partidos disputados: 76

- Goles: 0

- Asistencias: 7

Piovi se perfila para seguir siendo una pieza importante en la defensa de Cruz Azul y podría ser considerado para el duelo de este fin de semana cuando la Máquina reciba a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Olímpico Universitario.

