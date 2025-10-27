Está peleando por el descenso y en el América ya piensan en él como su fichaje bomba

Guido Rodríguez es el jugador que está peleando el descenso y quien América piensa como su fichaje bomba para el Clausura 2026. El argentino es una opción para el conjunto que dirige André Jardine, e incluso lo buscaron para el Apertura 2025, pero su millonario sueldo hizo que ello no fuera posible .

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 no vive el mejor momento de su carrera, ya que no es titular en la Premier League con el West Ham, equipo que se ubica en la penúltima posición de la Tabla General con tan solo 4 puntos, producto de un partido ganado, uno empatado y 7 derrotas. Por lo anterior, las Águilas lo buscaron tras la llegada de Allan Saint-Maximin .

@westhamfootball Guido Rodríguez podría ser el refuerzo bomba del América, ya que no juega en el West Ham que está peleando el descenso

El duro golpe de realidad de Guido Rodríguez peleando por el descenso

Guido Rodríguez suma apenas su primer año en Inglaterra, pero en la Temporada 2025-2026 no ha tenido actividad, pues apenas ha disputado 3 encuentros, tanto de la Premier League como de la EFL Cup, pese a que en este par de meses ha tenido 2 entrenadores y ninguno de ellos le llena el ojo.

¿Qué tan probable es que Guido Rodríguez sea el fichaje bomba del América?

El mediocampista fue una de las opciones del América para el Apertura 2025, pero su salario anual de 4 millones de euros (85.6 millones de pesos) lo hizo imposible, por ello se vislumbra complicado que pueda llegar para el Clausura 2026.

América debería dar de baja a un futbolista no nacido en México para darle entrada a Rodríguez, ya que de momento tiene los lugares ocupados, por ello Javairo Dilrosun no entró en planes y fue mandado a la categoría Sub-21.

Guido Rodríguez no es titular ni el peor West Ham que recuerde.



Otro de los posibles inconvenientes para que el argentino llegue es que tiene contrato vigente, pues el periodista Fabrizio Romano reveló que firmó por 2 temporadas, por lo que quedaría libre hasta verano de 2026. No obstante, puede haber una negociación entre ambos clubes para que ello se haga posible.

Las estadísticas de Guido Rodríguez en su paso con el América

Guido Rodríguez estuvo poco más de 2 años en el América, de verano de 2017 a enero de 2020, tiempo en el que disputó 173 encuentros oficiales y marcó un total de 9 goles, según estadísticas de BeSoccer. El argentino conquistó 3 títulos en su estadía con los de Coapa: una Liga BBVA MX en el Apertura 2018, Copa MX en 2019 y el Campeón de Campeones de 2019.