Fue campeón con Argentina y esto debería pagarle América a Guido Rodríguez para que acepte venir a México

El mercado de fichajes aún sigue abierto en la Liga BBVA MX y el América acaba de recibir una oferta desde Europa por una de sus figuras . Sin embargo, André Jardine aún no se retira del mercado y, a pesar de la reciente llegada de Allan Saint-Maximin, estaría dispuesto a hacer un nuevo esfuerzo por un campeón del mundo con Argentina: Guido Rodríguez, actual mediocampista del West Ham de Inglaterra.

Según diversos reportes, el argentino no sería tenido en cuenta por el entrenador Graham Potter, por lo que estaría analizando salir de la Premier League. Sin embargo, América no lo tendría fácil ya que Guido Rodríguez pretende tener un salario millonario: 4 millones de euros por temporada. Esta fue una de las razones por la que el Espanyol de España se bajó de las negociaciones por el mediocampista. Por otro lado, América podría perder hasta 8 jugadores de su plantilla .

Getty Images Guido Rodríguez pretende 4 millones de euros para fichar por el América

Cabe destacar que la llegada de Guido Rodríguez a Coapa depende de varios factores. En principio, América debería vender a uno de sus jugadores extranjeros más importantes, como podría ser el caso de Brian Rodríguez. Luego debería llegar a un acuerdo con West Ham para comprar la ficha del argentino, quien estaría valuado entre 8 y 10 millones de euros. Finalmente, debería llegar a un acuerdo con el campeón del mundo respecto a su salario.

¿Cuáles son las intenciones de Guido Rodríguez tras salir del West Ham?

Con los días contados en la Premier League, según distintas fuentes internacionales, Guido Rodríguez tendría como prioridad seguir jugando en Europa. Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, el mediocampista quiere seguir en la élite del futbol con la esperanza de integrar la lista del seleccionado argentino. Sin embargo, un regreso al América podría ser contemplado en caso de no tener ofertas llamativas desde el Viejo Continente.

La oferta del Espanyol por Guido Rodríguez

Según el diario Mundo Deportivo de España, Espanyol no tendría intenciones de comprar a Guido Rodríguez, sino que ofreció una cesión. Sin embargo, el alto salario que pretende el argentino ha sido uno de los factores que ha alejado al conjunto catalán de las negociaciones. Serán días claves para determinar el futuro de Rodríguez.