Estaba en Club América, pero prefirió irse a un equipo de Europa y descendió a Segunda División

Mientras un futbolista que eligió México por sobre Estados Unidos vive un complicado momento, lo mismo le sucede a un jugador que decidió salir de Club América hace algunos años y hoy desciende a Segunda División en Europa. A pesar de haber tenido buen desempeño, terminó perdiendo la categoría en el futbol español. Un golpe durísimo para cualquier profesional.

Mientras América se enfoca en refuerzos para el Apertura 2026, seguramente este futbolista se debe replantear muchas cosas. El protagonista de esta historia es nada menos que Federico Viñas, quien acaba de descender a Segunda División con el Real Oviedo en España. Primero vio a su ex equipo brillar y ahora, tres años después de su salida de las Águilas, él fracasa.

Federico Viñas en el Club América|Getty Images

El duro descenso de Federico Viñas en España

El Real Oviedo fue el peor equipo de La Liga de España, tras hacer apenas 29 puntos en 38 jornadas. Ocupó la posición número 20 y descendió mucho antes de la última fecha disputada este fin de semana. Viñas jugó 33 partidos y marcó 9 goles, pero no le alcanzó para ayudar a su equipo a no descender.

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Federico Viñas salió de Club América en el momento menos indicado

Seguramente el delantero centro uruguayo todavía se debe estar lamentando de haber pasado del América al Club León en julio del 2023. Su transferencia a la Fiera se dio por 3.5 millones de euros con intención de ganar más protagonismo.

Pero luego de que eso suceda, Las Águilas de Coapa consiguieron el tricampeonato de la Liga BBVA MX. No solo Viñas se quedó con las manos vacías, sino que tres años después perdió la categoría.

Federico Viñas es el jugador que quiere River. Actualmente pertenece a León, aunuqe está prestado al Real Oviedo.|@federicovinas98

Los números de Federico Viñas en Club América

El uruguayo de 27 años llegó en 2020 y se marchó antes de que el equipo de Coapa consiguiera el tricampeonato de la Liga BBVA MX. Según cifras de BeSoccer, sitio de estadísticas, estos fueron los números de Federico Viñas jugando en Club América:

121 partidos jugados

59 titularidades

24 goles marcados

5 asistencias

8 tarjetas amarillas y 1 roja.