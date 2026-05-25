Estaba en Club América, pero prefirió irse a un equipo de Europa y descendió a Segunda División
Se marchó de la Liga BBVA MX a España y hoy pasa por el peor momento
Mientras un futbolista que eligió México por sobre Estados Unidos vive un complicado momento, lo mismo le sucede a un jugador que decidió salir de Club América hace algunos años y hoy desciende a Segunda División en Europa. A pesar de haber tenido buen desempeño, terminó perdiendo la categoría en el futbol español. Un golpe durísimo para cualquier profesional.
Mientras América se enfoca en refuerzos para el Apertura 2026, seguramente este futbolista se debe replantear muchas cosas. El protagonista de esta historia es nada menos que Federico Viñas, quien acaba de descender a Segunda División con el Real Oviedo en España. Primero vio a su ex equipo brillar y ahora, tres años después de su salida de las Águilas, él fracasa.
El duro descenso de Federico Viñas en España
El Real Oviedo fue el peor equipo de La Liga de España, tras hacer apenas 29 puntos en 38 jornadas. Ocupó la posición número 20 y descendió mucho antes de la última fecha disputada este fin de semana. Viñas jugó 33 partidos y marcó 9 goles, pero no le alcanzó para ayudar a su equipo a no descender.
TE PUEDE INTERESAR:
- Nació en México, representó a la Selección Nacional y hoy es campeón de Europa con el Aston Villa
- Los aficionados de Cruz Azul no perdonan a Adalberto Carrasquilla y le recuerdan algo que hizo
- Rechazó a Estados Unidos por México, pero Javier Aguirre lo ignora pese a su gran nivel
Federico Viñas salió de Club América en el momento menos indicado
Seguramente el delantero centro uruguayo todavía se debe estar lamentando de haber pasado del América al Club León en julio del 2023. Su transferencia a la Fiera se dio por 3.5 millones de euros con intención de ganar más protagonismo.
Pero luego de que eso suceda, Las Águilas de Coapa consiguieron el tricampeonato de la Liga BBVA MX. No solo Viñas se quedó con las manos vacías, sino que tres años después perdió la categoría.
Los números de Federico Viñas en Club América
El uruguayo de 27 años llegó en 2020 y se marchó antes de que el equipo de Coapa consiguiera el tricampeonato de la Liga BBVA MX. Según cifras de BeSoccer, sitio de estadísticas, estos fueron los números de Federico Viñas jugando en Club América:
- 121 partidos jugados
- 59 titularidades
- 24 goles marcados
- 5 asistencias
- 8 tarjetas amarillas y 1 roja.