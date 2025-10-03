Estadio Akron de las Chivas, recibirá partidos de repechaje del Mundial del 2026

El Estadio Akron de las Chivas, será sede de dos juegos de repechaje del Mundial del 2026, adelantó este viernes en declaraciones el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien creee que será este mismo mes de octubre cuando FIFA CONFIRME la organización de esos eventos.

Acotó que si bien el Akron y la ciudad tendrán un par de juegos, la otra ciudad que verá acción será Monterrey, con otros dos juegos para el Estadio Bancomer, como ya se venía especulando hace algunas semanas.

“Lo más probable es que sean dos partidos de repechaje para el estadio de Guadalajara y dos para el estadio Monterrey. Yo espero que en 15 días más podamos tener la confirmación de todo“, explicó el gobernador de ese estado.

Aunque aún no se tienen los partidos y las fechas oficiales, se estima que la repesca para el Mundial suceda entre marzo y abril y será una forma también de tener un examen final de cara a la Copa del Mundo que comienza el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Estadio Akron – Guadalajara, JaliscoTotal: 4 partidos de fase de grupos y se agregan los dos partidos de repechaje.



11 de junio 2026 – Partido 2

18 de junio 2026 – Partido 28 (México juega aquí)

23 de junio 2026 – Partido 48

26 de junio 2026 – Partido 66

Capacidad: 48,000 espectadores Sede oficial FIFA: “Estadio Guadalajara”

Estadio Bancomer – Monterrey, Nuevo LeónTotal: 4 partidos (3 de fase de grupos + 1 de octavos de final) y se agregan dos partidos de repechaje



14 de junio 2026 – Partido 12

20 de junio 2026 – Partido 36

24 de junio 2026 – Partido 54

29 de junio 2026 – Partido 75 (octavos de final)

Capacidad: 53,500 espectadores Sede oficial FIFA: “Estadio Monterrey”