Estadio Banorte listo: así de increíble luce el Azteca por dentro a días de su reinauguración

El Estadio Banorte, anteriormente conocido como Azteca, se encuentra en su etapa final de remodelación y está prácticamente listo para albergar el flamante duelo entre México y Portugal el día 28 de marzo. Luego de varios meses de trabajo, el recinto más emblemático del futbol mexicano está muy cerca de ser reinaugurado y ya se pudieron observar las primeras imágenes desde dentro del inmueble.

A lo largo de este proceso, el estadio ha recibido importantes mejoras estructurales y visuales, con el objetivo de modernizar sus instalaciones, pero manteniendo su esencia histórica que lo caracteriza. En las imágenes compartidas por Azteca Deportes, se puede observar un Estadio Banorte prácticamente listo, ya con su cesped instalado y con las gradas terminadas.

Interior del Estadio Banorte

En la actualización más reciente se observa como se han terminado de instalar butacas rojas y negras en la nueva zona Premium del Azteca, como así también la nueva salida al campo de los jugadores. El césped es lo más llamativo, siendo de primer nivel y estando listo para afrontar nuevos compromisos de talla mundial. Solo restan finiquitar detalles mínimos, los cuales serán resueltos con el correr de los días siguientes.

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Es posible que el Estadio Banorte no esté terminado al cien por ciento para el juego de la Selección Mexicana frente a los lusos, aunque aún así estará en óptimas condiciones para albergar un partido de tal nivel. Restan nueve días, a partir de hoy, para la reinauguración del recinto y se espera que el mismo pueda estar prácticamente finalizado en su totalidad.

ASÍ SE VE EL AZTECA A POCOS DÍAS DEL ENCUENTRO VS PORTUGAL 🇲🇽 🆚 🇵🇹



El Estadio Ciudad de México a punto de su reinauguración, aún faltan algunos detalles pero hay tiempo para dejarlo de categoría mundial 🏟️#MiSelecciónAzteca



📅 Sábado 28 de marzo

🕖 6:50 PM

📺 Azteca 7 ⁣⁣y… pic.twitter.com/trrAYQIHME — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 19, 2026

Corre peligro la presencia de Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte

Uno de los mayores atractivos de la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula era la posible presencia de Cristiano Ronaldo. Todo estaba dado para que el astro portugués sea convocado a su selección y así participar del duelo frente a México durante la fecha FIFA de marzo. Sin embargo, una reciente lesión sufrida mientras defendía la camiseta de Al Nassr lo habría dejado prácticamente fuera de la convocatoria.

Su ausencia aún no ha sido confirmada, ya que la Federación compartirá la lista de convocados en las próximas horas, pero existen altas probabilidades de que ‘CR7’ no participe de los amistosos siguientes de Portugal.

