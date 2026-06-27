Dónde y en qué estadio juegan Panamá vs Inglaterra por el Mundial 2026

La actividad correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa su desarrollo con partidos determinantes para la clasificación general de las zonas. Las selecciones de Panamá e Inglaterra se enfrentan este sábado 27 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por un compromiso que aparenta ser fundamental para el futuro del Grupo L.

El escenario seleccionado para albergar este trascendental compromiso por la definición del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es el Estadio New York New Jersey, ubicado en la localidad de East Rutherford, dentro del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Este histórico recinto multiusos cuenta con una capacidad oficial para recibir a más de ochenta y dos mil quinientos espectadores sentados en sus diferentes niveles de gradas. El complejo sirve habitualmente como hogar deportivo para los New York Giants y los New York Jets de la NFL y jugará un papel fundamental en el desarrollo de la justa mundialista ya que será el escenario de la gran final el próximo 19 de julio.

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Inglaterra va por el 1er puesto del grupo ante la ya eliminada Panamá

Panamá buscará sumar su primer triunfo en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de haber perdido en sus presentaciones previas frente a Croacia y Ghana. El conjunto de CONCACAF quiere dar la sorpresa y ser protagonistas en la definición del Grupo L. Por su parte, la escuadra británica llega con la premisa de ratificar su condición de favorito al liderazgo absoluto del sector tras ganarle al conjunto croata en la primera fecha y empatar con el equipo africano en su segunda aparición.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel va por el primer lugar del Grupo L con el objetivo de enfrentar a un rival más accesible en la próxima ronda de 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.