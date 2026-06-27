Por qué la altura de la CDMX podría ser un factor para que México gane más partidos en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha sido un desafío sin precedentes, y para la Selección Mexicana, la localía en la Ciudad de México ha jugado un papel fundamental durante la fase de grupos. Con los partidos ya disputados en esta instancia, la altitud de 2,240 metros (7,350 pies) se ha consolidado como un factor ambiental que ha condicionado el rendimiento de todos los combinados que han pisado territorio capitalino.

La altitud de la capital mexicana es considerada "intermedia" por la medicina del deporte, lo que genera un impacto directo en el rendimiento aeróbico de los futbolistas que no están habituados a estas condiciones.

Crédito: Mexsport

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De acuerdo con el doctor Juan Ángel Hernández, de la UNAM, los efectos fisiológicos son claros y determinantes:



Menor disponibilidad de oxígeno: Existe aproximadamente un 30% menos de oxígeno en el aire, lo que afecta la capacidad de correr y realizar esfuerzos prolongados.

Existe aproximadamente un en el aire, lo que afecta la capacidad de correr y realizar esfuerzos prolongados. Esfuerzo cardíaco: El corazón debe trabajar a "marchas forzadas" para compensar la falta de oxígeno, aumentando tanto el gasto cardíaco como la frecuencia cardíaca del jugador.

El corazón debe trabajar a "marchas forzadas" para compensar la falta de oxígeno, aumentando tanto el gasto cardíaco como la frecuencia cardíaca del jugador. Fatiga muscular: La hipoxia limita la oxigenación adecuada, lo que conlleva una mayor fatiga y una merma en la coordinación músculo-neuronal.

La hipoxia limita la oxigenación adecuada, lo que conlleva una mayor fatiga y una merma en la coordinación músculo-neuronal. Reducción de velocidad: Se estima que el rendimiento en carreras de alta intensidad o sprints puede disminuir hasta un 3.1% en altitudes superiores a los 1,200 metros.

Aunque el desafío es igual para todos, la ventaja para México radica en la adaptación. Mientras que los visitantes experimentan una recuperación mucho más prolongada debido a que los sustratos energéticos están menos disponibles, los jugadores locales enfrentan este escenario con una fisiología más acostumbrada.

El factor de la altura, sumado a las condiciones del clima, ha sido un componente estratégico. La necesidad de modificar dietas o recurrir a suplementos de hierro por parte de los rivales demuestra que, incluso antes de que ruede el balón, la altitud de la Ciudad de México ya es un elemento que inclina la balanza a favor del equipo local, permitiendo a los dirigidos por Javier Aguirre mantener una intensidad que sus oponentes, fatigados por el entorno, han tenido dificultades para replicar durante los 90 minutos.