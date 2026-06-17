Dónde y en qué estadio se juega el partido Inglaterra vs Croacia en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa con un duelo que promete captar la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. Inglaterra y Croacia harán su debut en el torneo este miércoles 17 de junio en un enfrentamiento que reúne a varias de las principales figuras del futbol europeo.

Ambas selecciones llegan con el objetivo de comenzar con una victoria su participación en el Grupo L, sector en el que cada punto puede resultar determinante para avanzar a la fase de eliminación directa. Además, el encuentro revive una rivalidad reciente que ha dejado partidos memorables en competiciones internacionales.

Inglaterra y Croacia se enfrentarán hoy en la Copa Mundial de la FIFA 2026|Archivo

¿Dónde se juega el partido entre Inglaterra y Croacia?

El encuentro entre Inglaterra y Croacia se disputará en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Estados Unidos. El partido está programado para este miércoles 17 de junio a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y corresponde a la primera fecha de actividades del Grupo L.

Datos del partido:



Partido: Inglaterra vs Croacia.

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026.

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México).

Estadio: Dallas Stadium.

Ciudad: Arlington, Texas.

Grupo: L.

Figuras de talla mundial estarán presentes en el duelo

La selección inglesa llega con una plantilla repleta de talento encabezada por Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka, futbolistas que han sido protagonistas en las principales competiciones europeas durante los últimos años.

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Por su parte, Croacia buscará apoyarse en la experiencia de Luka Modric, quien disputa una nueva Copa Mundial, además del liderazgo defensivo de Joško Gvardiol y una generación que pretende mantener al conjunto balcánico entre las selecciones más competitivas del planeta.

El resultado de este compromiso podría marcar el rumbo de ambos equipos en la fase de grupos y convertirse en uno de los encuentros más destacados de la primera jornada mundialista.

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