Dónde y en qué estadio se juega el partido Portugal vs RD Congo en el Mundial 2026

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa este miércoles 17 de junio con uno de los partidos más esperados de la primera jornada del Grupo K. Portugal hará su debut en el torneo frente a RD Congo en un encuentro que marcará el inicio del camino mundialista para ambas selecciones.

El combinado portugués llega como uno de los favoritos de su sector gracias a una generación encabezada por Cristiano Ronaldo, quien disputa su sexta Copa Mundial. Del otro lado estará RD Congo, selección que vuelve a una justa mundialista después de más de cinco décadas y que buscará dar la sorpresa en uno de los grupos más interesantes del certamen.

Portugal y RD Congo se enfrentarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Dónde se juega el Portugal vs RD Congo?

El partido entre Portugal y RD Congo se disputará en el Houston Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, Texas, una de las sedes oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro está programado para este miércoles 17 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y corresponde a la primera jornada del Grupo K.

Datos del partido:



Partido: Portugal vs RD Congo.

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026.

Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Estadio: Houston Stadium.

Ciudad: Houston, Texas.

Grupo: K.

Portugal busca comenzar con el pie derecho en el Grupo K

La selección dirigida por Roberto Martínez llega con altas expectativas tras conquistar recientemente la UEFA Nations League y consolidarse como una de las selecciones más competitivas del futbol europeo. Además de Cristiano Ronaldo, Portugal cuenta con figuras como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Rafael Leão.

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Por su parte, RD Congo afronta uno de los momentos más importantes de su historia. El conjunto africano consiguió su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras superar el repechaje y ahora intentará sumar puntos en un grupo que también integran Colombia y Uzbekistán. El resultado de este compromiso podría ser clave para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del torneo.

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