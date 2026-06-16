INCREÍBLE: el récord mundial que romperán Cabo Verde y Uruguay en su partido

El desarrollo de las actividades del Grupo H dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ situó las expectativas internacionales sobre un acontecimiento sin precedentes en la historia de la competencia, ya que en la segunda fecha se enfrentarán Cabo Verde vs. Uruguay, ambos países que marcarán un hito histórico para las justas mundialistas por su población.

Entre ambos países suman casi 4 millones de habitantes, por lo que dicho encuentro será el partido con menor población en toda la historia de los mundiales. Cabo Verde tiene aproximadamente 530.000 habitantes y su capital es la ciudad más poblada, Praia (isla de Santiago), donde residen unas 120.000 personas. Por su parte, Uruguay cuenta con una población de

3.499.451 personas exactamente, es decir que gran parte del número final de la población presente en el segundo partido del Grupo H entre la Celeste y Cabo Verde, lo aporta el país de los dirigidos por Marcelo Bielsa.

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Cabo Verde capturó la atención del planeta tras decretar un empate sin goles frente a la poderosa escuadra de España en el Estadio de Monterrey, con su arquero Vozinha como la gran figura de la tarde. Por su parte, Uruguay no pudo pasar del empate ante Arabia Saudita, que volvió a dar la sorpresa luego de derrotar a Argentina en Qatar 2022.

En la próxima fecha de la cita mundialista, Uruguay buscará ante Cabo Verde enderezar su rumbo tras este empate inicial, mientras que Arabia Saudita querrá darle continuidad a lo hecho y sorprender ante España.