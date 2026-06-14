Portugal llevará a Diogo Jota en la piel durante el Mundial 2026: su emotivo homenaje

El fallecimiento de Diogo Jota fue un asunto inesperado en Portugal. Su ausencia evidentemente pesa en la delegación europea que ya tiene listo el homenaje para recordarlo durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Según lo informó el perfil oficial de X de 433, Luis Montenegro, primer ministro de dicho país, le habría entregado a los jugadores convocados una pulsera con el nombre del ex futbolista del Liverpool de la Premier League.

All Portugal players have received a bracelet with Diogo Jota's and all World Cup players names on it 🥺



It was a gift from Portugal's prime minister Luís Montenegro 🇵🇹



𝟐𝟔+𝟏 ❤️ pic.twitter.com/O5lsYUjY42 — 433 (@433) June 14, 2026

Es importante mencionar que el trágico suceso ocurrió el pasado 3 de julio cuando las autoridades confirmaron el fallecimiento del deportista. Su ausencia, sin lugar a dudas, se mantiene y aún varios jugadores portugueses extrañan no solo a un compañero, a un gran amigo.

Un dato no menor es que después de 349 días del fallecimiento de Diogo, Portugal saltará al campo con la intención de construir el camino que lo conduzca a las instancias definitorias de la justa internacional.

De esta manera, el ex jugador será recordado y posiblemente les de el embrión anímico necesario para que el conjunto portugués pueda concretar esta campaña levantando el título del mundo luego de haber conquistado la Eurocopa.

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La escuadra dirigida por Roberto Martinez tendrá su debut en la justa internacional enfrentando a la República del Congo en un enfrentamiento que se desarrollará el miércoles 17 en Houston.

Por la segunda jornada se estará cruzando con Uzbekistán el martes 23 y finalmente cerrará su participación en la fase de grupos del torneo enfrentando a los colombianos en un cotejo que se jugará el 27 de junio en la imponente ciudad de Miami en los Estados Unidos.

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Uno de los medios deportivos más importantes del país confirmó que le entregará a su audiencia las emociones de algunos compromisos de justa orbital.

De este modo la afición mexicana podrá seguir las incidencias de los partidos que tenga en el camino el conjunto dirigido por Javier Aguirre y, por supuesto, otros cotejos representativos.