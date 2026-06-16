La promesa que hizo Lionel Scaloni antes del debut de Argentina en el Mundial 2026
En vísperas del debut de la Selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Lionel Scaloni aseguró que su equipo va a competir
A horas del primer partido de la última selección campeona del mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el estratega Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa correspondiente y dejó varios puntos claves a remarcar en lo que será el encuentro entre Argentina y Argelia en Kansas City. El entrenador dejó un mensaje para la afición argentina y, a su vez, le quitó presión a sus jugadores en la previa del debut.
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Durante la conferencia de prensa, Scaloni hizo hincapié en la importancia de que sus dirigidos sigan compitiendo al máximo nivel "Hay que seguir compitiendo y eso es lo mejor que ha hecho este grupo. Vamos a seguir dando la cara y eso no va a cambiar. Ese es el objetivo nuestro. Hemos descomprimido la presión y ahora nuestros jugadores pueden salir al campo a jugar sin presiones. Pase lo que pase luego del partido, hay que sentirse orgulloso de que el equipo dio todo, de que juega a lo que venía jugando y que siempre hay un rival. Esto sigue siendo un deporte; hay muchas cosas más importantes que esta. Intentaremos ponerle las cosas difíciles a nuestro rival", expresó.
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Scaloni tiene todo listo para el debut de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Llegó el tan ansiado día para la afición albiceleste y sus jugadores: Argentina y Argelia darán inicio a las acciones del Grupo J durante la jornada de hoy, que luego cerrará con el enfrentamiento entre Austria y Jordania en Santa Clara. El probable 11 que presentaría Scaloni para comenzar la defensa del título e ir por el bicampeonato sería: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Thiago Almada y Julián Álvarez.
Cabe mencionar que con la presencia de Messi en cancha, el astro argentino llegará a jugar su sexto mundial, marca histórica que comparte solamente con algunos pocos como son Cristiano Ronaldo en Portugal y Memo Ochoa en la Selección Mexicana.