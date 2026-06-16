La promesa que hizo Lionel Scaloni antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

A horas del primer partido de la última selección campeona del mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el estratega Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa correspondiente y dejó varios puntos claves a remarcar en lo que será el encuentro entre Argentina y Argelia en Kansas City. El entrenador dejó un mensaje para la afición argentina y, a su vez, le quitó presión a sus jugadores en la previa del debut.

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Lionel Scaloni, entrenador de Argentina|X: Argentina

Durante la conferencia de prensa, Scaloni hizo hincapié en la importancia de que sus dirigidos sigan compitiendo al máximo nivel "Hay que seguir compitiendo y eso es lo mejor que ha hecho este grupo. Vamos a seguir dando la cara y eso no va a cambiar. Ese es el objetivo nuestro. Hemos descomprimido la presión y ahora nuestros jugadores pueden salir al campo a jugar sin presiones. Pase lo que pase luego del partido, hay que sentirse orgulloso de que el equipo dio todo, de que juega a lo que venía jugando y que siempre hay un rival. Esto sigue siendo un deporte; hay muchas cosas más importantes que esta. Intentaremos ponerle las cosas difíciles a nuestro rival", expresó.

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Llegó el tan ansiado día para la afición albiceleste y sus jugadores: Argentina y Argelia darán inicio a las acciones del Grupo J durante la jornada de hoy, que luego cerrará con el enfrentamiento entre Austria y Jordania en Santa Clara. El probable 11 que presentaría Scaloni para comenzar la defensa del título e ir por el bicampeonato sería: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Thiago Almada y Julián Álvarez.

Cabe mencionar que con la presencia de Messi en cancha, el astro argentino llegará a jugar su sexto mundial, marca histórica que comparte solamente con algunos pocos como son Cristiano Ronaldo en Portugal y Memo Ochoa en la Selección Mexicana.