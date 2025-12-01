La estadística que demuestra que el América de André Jardine está en su peor momento

El Club América perdió 3-2 ante Rayados de Monterrey en el resultado global de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El equipo de André Jardine no alcanzó las semifinales del torneo y ese es el dato que deja en claro que está en el peor momento de los últimos años desde la llegada del entrenador brasileño.

Mientras la directiva americanista ya tomó una decisión con André Jardine tras la eliminación, queda claro que, al menos desde el resultado, el América está en su peor momento con el director técnico de 46 años. Bajo su mando en las Águilas, es la primera vez que el equipo no alcanza la final del campeonato. Esto se traslada también al club en general.

Mientras que André Jardine había sido campeón o finalista en los 4 torneos anteriores, el América en general venía alcanzando semifinales en todas las ligas que se habían disputado en los últimos 4 años. Sin embargo, el Torneo Apertura 2025 cortó esa buena racha que había comenzado en el Clausura 2022. No por nada muchos responsabilizan al DT.

Los fanáticos del América responsabilizan a André Jardine

En las redes sociales, sobre todo en X (ex Twitter), el público aficionado al América responsabilizó a André Jardine por no haberle dado un buen juego al equipo en este semestre y por algunas decisiones con ciertos jugadores. Las modificaciones en los 90 minutos, la alineación inicial y la elección de futbolistas no fueron acertadas, según los fanáticos americanistas.

La primera vez que América queda afuera de semifinales en 4 años

Desde hacía 4 años que el América venía disputando todas las semifinales de la Liga BBVA MX. No obstante, en esta Liguilla se quedó afuera en los cuartos de final, incluso a pesar de tener ventaja en el marcador global (ventaja deportiva) y un futbolista más. No obstante, Rayados de Monterrey convirtió un gol sobre el final y eliminó a los de André Jardine.

Del Clausura 2022 al Clausura 2025 el equipo de Coapa había hecho bien las cosas, ganando todas las series de cuartos de final para llegar a todas las semifinales, pero en el Apertura 2025 se le cortó la racha de 7 torneos consecutivos.