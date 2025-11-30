América ya habría tomado una decisión con el futuro de André Jardine tras ser eliminado del Apertura 2025

La eliminación del América en cuartos de final del Apertura 2025 sorprendió a más de un aficionado, ya que últimamente se han acostumbrado a llegar a las instancias finales de la competición . En este contexto, muchos se han comenzado a cuestionar el futuro de André Jardine, entrenador del equipo azulcrema, pues la afición cree que él es el principal responsable de la eliminación.

América ya decidió el futuro de André Jardine

Según reportes, Jardine seguirá al mando del América de cara al Clausura 2026. Resulta que la directiva americanista tiene plena confianza en el entrenador brasileño y creen que es la única persona capaz de estar al mando del primer equipo, por lo menos, por un torneo más. De esta manera, el estratega de 46 años comandará el proyecto de las Águilas previo al inicio del Clausura, luego de que se confirmara que Rayados será uno de los semifinalistas del Apertura 2025 .

Medios locales afirman que gran parte del presupuesto del América está destinado a la remodelación del Estadio Azteca y la Copa del Mundo. Por esta razón, se estima que una posible reestructuración dentro del plantel de Jardine podría llegar recién en el mercado veraniego de 2026. En este contexto, es posible que el 90% de la plantilla de las Águilas sea la misma durante el Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Lo que sigue para el América tras ser eliminado del Apertura 2025

Los días del América serán poco habituales tras haber quedado fuera del torneo de forma tempranera. El plantel tendrá más días de descanso, pero también más tiempo para realizar cambios profundos. Resulta que la directiva azulcrema comenzará a evaluar el plantel que competirá en el Clausura 2026, proceso que inicia una vez finalizada la Liguilla.

Es una realidad que en América están al tanto de que el equipo necesita cambios puntuales para poder competir el año próximo y se revisarán posibles salidas, principalmente de jugadores extranjeros que no han tenido el rendimiento esperado durante el Apertura 2025. El principal objetivo de las Águilas será liberar cupos de NFM (No Formado en México) para ejecutar movimientos de calidad en el mercado invernal.

¿Cómo se jugarán las semifinales del Apertura 2025?

Con el América ya eliminado, las semifinales de la Liga BBVA MX se jugarían de la siguiente manera: Toluca, por finalizar primero en la tabla general, se enfrentaría a Rayados (quinto), mientras que Tigres (sublíder) se enfrentaría a Cruz Azul (tercero). Esto teniendo en cuenta el empate a cero entre La Máquina y Chivas.

En caso de que el Guadalajara logre remontar la serie ante los azules, las llaves serían Toluca contra Chivas y Tigres contra Rayados. Todo se definirá este domingo, pero lo cierto es que las semifinales del Apertura 2025 prometen ser emocionantes.