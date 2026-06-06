Estados Unidos 0-1 Alemania: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 6 de junio; marcador online

A solo días del pitazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el Soldier Field de Chicago será el escenario de un choque de realidades contrastantes. Los Estados Unidos de Mauricio Pochettino buscan sacudirse los fantasmas europeos, mientras que la Alemania de Julian Nagelsmann llega con la etiqueta de auténtica aplanadora.

El conjunto de las Barras y las Estrellas viene de un balsámico triunfo por 3-2 ante Senegal, enderezando el rumbo tras caer ante Portugal y Bélgica en marzo. Sin embargo, la asignatura pendiente es mayúscula: EE. UU. acumula diez partidos sin ganar frente a selecciones de la UEFA (2 empates, 8 derrotas). Para su fortuna, junio le sienta bien al bando norteamericano, registrando solo cuatro caídas en sus últimos 25 compromisos en este mes (16 victorias, 5 empates), una estadística vital pensando en la fase de grupos.

En la acera de enfrente, la Mannschaft arriba en un estado de gracia absoluto. Tras golear 4-0 a Finlandia, los dirigidos por Nagelsmann encadenan ocho victorias consecutivas y registran siete amistosos invictos con un arsenal de 16 goles a favor. Además, Alemania presume una solidez brutal fuera de casa y una enorme jerarquía frente a rivales de menor ranking FIFA, donde solo registra un tropiezo (0-2 ante Eslovaquia el año pasado) desde finales de 2023.

Pronóstico del Estados Unidos vs Alemania hoy sábado 6 de junio 2026

El esperado choque en el Soldier Field entre el coanfitrión del Mundial y la potente escuadra de Alemania ya tiene una clara tendencia en las principales casas de apuestas y análisis deportivos.

Aquí tienes el desglose del pronóstico para el partido de hoy:

El Favorito: Alemania

La balanza se inclina significativamente a favor de la Mannschaft. Los analistas e indicadores deportivos colocan a Alemania como favorita para llevarse el triunfo, con una cuota promedio que ronda el 1.60.

La mayoría de los modelos de predicción y sitios especializados coinciden en un resultado de 1-2 favorable a los germanos. Se anticipa un duelo intenso donde el talento colectivo de Alemania terminará marcando la diferencia en los últimos dos sectores de la cancha.

Horario y dónde seguir en vivo el Estados Unidos vs Alemania

El encuentro lo podrás seguir minuto a minuto por aztecadeportes.com

TE PUEDE INTERESAR:

