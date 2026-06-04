Andrés Gudiño se iría de Cruz Azul y estos son sus posibles destinos

Así como nadie en Cruz Azul tenía en los planes que un delantero sería sacrificado por un refuerzo, la directiva de la Máquina también tendría otras sorpresas en este mercado de fichajes de la Liga BBVA MX. El campeón del Clausura 2026 podría darle salida a Andrés Gudiño luego de quedar en claro de que no será el portero titular de los celestes.

Mientras hay un crack de Cruz Azul que más se revalorizó, los cementeros le darían salida al portero suplente de la institución, el cual tuvo protagonismo cuando Kevin Mier estuvo lesionado. El guardametas sustituto de La Noria tendría dos equipos interesados en él y no habría impedimentos en dejarlo salir.

|Instagram: Andrés Gudiño

Los 2 equipos de la Liga BBVA MX que estarían interesados en Andrés Gudiño

A pesar de que las oficinas de la institución cementera aún no reciben una propuesta económica formal, el nombre del guardameta suena de forma constante en equipos de la Liga MX. El diario Marca reveló que Tigres de la UANL lo tendría como una alternativa pensando a futuro, en un posible retiro de Nahuel Guzmán más adelante.

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Asimismo, el Atlante podría levantar la mano por sus servicios. El histórico conjunto de los Potros de Hierro prepara su regreso al máximo circuito en el Apertura 2026 y planea armar una plantilla sumamente competitiva. Con Miguel Herrera como estratega, la directiva azulgrana buscaría al portero de Cruz Azul.

Reportan que Andrés Gudiño le interesa al Atlante.|Club de Futbol Cruz Azul

La actualidad de Andrés Gudiño en Cruz Azul

El portero mexicano de 29 años alistaría las maletas para despedirse del conjunto capitalino tras ver muy poca actividad en la recta final del torneo Clausura 2026. Pues desde el 13 de abril que Mier se recuperó, él retornó a la banca y nunca más volvió a atajar en el equipo de Joel Huiqui, el cual ganó La Décima.

El arquero colombiano Kevin Mier se afianzó por completo, dejando prácticamente sin oportunidades de juego al suplente de la Máquina. Ante la falta de regularidad para mantener su ritmo competitivo, cambiaría de aires. En el Clausura 2026, Gudiño disputó 13 partidos, recibió 14 goles y mantuvo su valla invicta en 4 oportunidades.

