Cómo funciona la regla de los terceros en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: quiénes avanzan en los grupos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ cambiará por completo la forma en la que se jugará la primera ronda del torneo. Por primera vez, la competencia contará con 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos, lo que provocará que la lucha por avanzar no termine únicamente en el primero y segundo puesto de cada zona.

De acuerdo con la información oficial de FIFA, cada selección disputará tres partidos en la Fase de Grupos. Al final de esa instancia, clasificarán los dos primeros lugares de cada grupo y también los ocho mejores terceros, para completar una nueva ronda de 32 selecciones en la fase de eliminación directa.

|Foto: @fifamedia

Cómo se define qué terceros avanzan en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La regla es sencilla en su explicación, pero puede generar muchas cuentas durante la última jornada de la Fase de Grupos. Cuando terminen todos los partidos de los 12 grupos, FIFA tomará a las 12 selecciones que hayan finalizado en tercer lugar y las colocará en una tabla general.

De esos 12 equipos, avanzarán los ocho mejores terceros y quedarán eliminados los cuatro restantes. Esto quiere decir que una selección podrá terminar tercera en su grupo y aun así mantenerse con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Los criterios oficiales para elegir a los mejores terceros

FIFA establece un orden específico para determinar cuáles son los mejores terceros clasificados. El primer criterio será la mayor cantidad de puntos obtenidos en todos los partidos de la fase de grupos.

Si dos o más selecciones terminan igualadas en puntos, el siguiente criterio será la diferencia de goles. Después se tomará en cuenta la mayor cantidad de goles anotados en la primera ronda.

En caso de que la igualdad continúe, FIFA utilizará la puntuación de conducta del equipo, relacionada con las tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores e integrantes de la delegación. Como último recurso, las selecciones empatadas se ordenarán según la última actualización del Ranking FIFA publicada.

Así es el criterio de desempate para escoger a los mejores terceros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: TV Azteca Deportes / IA

Por qué será clave no recibir goleadas

Con este sistema, no solo importará ganar. También será determinante cuidar la diferencia de goles, evitar marcadores abultados en contra y aprovechar cada oportunidad ofensiva.

Por esta razón, una selección que llegue a la última fecha con opciones de ser tercera no necesariamente estará eliminada. Incluso un empate o una derrota por poco margen podría dejarla con posibilidades de avanzar, dependiendo de lo que ocurra en los otros grupos.

No es menor: en un torneo con 12 grupos, los terceros lugares no compiten únicamente contra los rivales de su zona. En realidad, también estarán pendientes de lo que hagan las otras selecciones que terminen en la misma posición.

