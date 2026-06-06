Partidos amistosos que se disputarán HOY sábado 6 de junio, cinco días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A solo cinco días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, este sábado 6 de junio se desarrollará la jornada de más partidos de preparación. 14 compromisos amistosos de alto calibre se disputan a lo largo del día, sirviendo como el examen final para los seleccionados que buscan pulir sus últimas piezas.

México aplasta a Serbia con exhibición ofensiva en una noche inolvidable

La actividad comenzó temprano en Bruselas. A las 7:00 horas, el King Baudouin Stadium albergó el duelo entre la Bélgica de Kevin De Bruyne y Túnez, un termómetro ideal para medir el ritmo europeo ante el orden africano. Más tarde, a las 11:45 horas, el mítico Estádio Nacional do Jamor es testigo del cruce transatlántico entre Portugal y Chile, un duelo con sabor a revancha histórica donde las miradas apuntan al eterno Cristiano Ronaldo.

Estados Unidos cierra preparación ante Alemania

Por su parte, el plato fuerte en territorio norteamericano se sirve en el Soldier Field de Chicago a las 12:30 horas. El coanfitrión, Estados Unidos, se mide ante la siempre poderosa Alemania en un examen de máxima exigencia para el conjunto de Christian Pulisic.

Apenas media hora después, a las 13:00 horas, se activa una doble cartelera: Panamá choca ante Bosnia-Herzegovina en el CITYPARK, mientras que Suiza y Australia miden fuerzas en el Snapdragon Stadium de San Diego.

A partir de las 14:00 horas, la agenda se satura con cuatro encuentros simultáneos de pronóstico reservado:

Inglaterra vs. Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium.

en el Raymond James Stadium. Bolivia vs. Escocia en el Sports Illustrated Stadium.

en el Sports Illustrated Stadium. Qatar vs. El Salvador en el BMO Stadium de Los Ángeles.

en el BMO Stadium de Los Ángeles. Cabo Verde vs. Bermudas en el Rentschler Field.

La emoción no para. A las 15:00 horas, el Estadio Hidalgo de Pachuca se viste de gala para albergar el choque entre Jamaica y Sudáfrica. Un poco más tarde, a las 16:00 horas, la pentacampeona del mundo, Brasil, enfrenta a Egipto en el Cleveland Browns Stadium, en paralelo al atractivo choque entre Venezuela y Turquía en el Chase Stadium de Miami.

TE PUEDE INTERESAR:



El campeón Argentina entra en acción

El cierre de esta jornada maratónica correrá a cargo de la vigente campeona del mundo. Argentina se enfrenta a Honduras a las 18:00 horas en el colosal Kyle Field de Texas, buscando blindar su invicto y química colectiva. A esa misma hora, el Caribe vivirá su propio derbi cuando Curazao y Aruba cierren el telón en el Stadion Ergilio Hato.

