Estados Unidos 2-0 Australia: Ver GRATIS , ONLINE y EN VIVO HOY el resultado del a transmisión del viernes 19 de junio, juego del grupo D del Mundial 2026; marcador en línea, por internet y online

El Seattle Stadium se viste de gala para albergar un enfrentamiento crucial en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Estados Unidos y Australia se miden en la segunda jornada del Grupo D tras un arranque idílico para ambos, donde el vencedor dará un paso definitivo hacia la ronda de eliminación directa.

Te puede interesar: Brasil vs Haití: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY viernes 19 de junio, partido del Grupo C del Mundial 2026: por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

El conjunto de las barras y las estrellas llega con la moral por las nubes. En su debut, firmó un hito sin precedentes al golear 4-1 a Paraguay, la primera vez en su historia que anota cuatro tantos en un duelo mundialista. Bajo el cobijo de su gente, la escuadra norteamericana busca hilvanar dos triunfos en una misma edición del torneo por primera vez desde Corea-Japón 2002. Seattle, una plaza donde ligan siete victorias en fila, será el fortín ideal para romper esa sequía histórica.

Por su parte, los Socceroos demostraron que no pretenden ser comparsas y sorprendieron al planeta con una sólida victoria 2-0 ante Turquía. El estratega australiano se robó los reflectores al sentar al capitán Mathew Ryan para alinear al joven arquero Patrick Beach, quien respondió con una actuación monumental. Con tres victorias en sus últimos cuatro compromisos en Copas Mundiales de la FIFA, la consigna de los de Oceanía es evitar a toda costa la autocomplacencia.

Pronóstico del Estados Unidos vs Australia hoy viernes 19 de junio 2026

Siguiendo la lógica del torneo, el volumen de juego y el balance de sus plantillas, el pronóstico más repetido por los especialistas sitúa un 2-1 a favor de Estados Unidos.

Horario y dónde seguir en vivo el Estados Unidos vs Australia

Horario: 13:00 hotas (Tiempo del centro de México)

Síguelo EN VIVO a través de aztecadeportes.com

TE PUEDE INTERESAR:

