Partidos HOY viernes 19 de junio que se jugarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Llegamos al noveno día de competencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una cartelera de cuatro compromisos de alto calibre. A medida que la fase de grupos avanza, la presión aumenta y cada punto se vuelve vital para las selecciones que buscan amarrar su boleto a la ronda de los 32 mejores.

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Estados Unidos vs Australia (13:00 horas)

El telón de este viernes 19 de junio se abrirá a las 13:00 hrs con un choque electrizante en el Seattle Stadium: Estados Unidos vs. Australia. El conjunto de las barras y las estrellas saltará a la cancha con la obligación de hacer valer su localía frente a unos "Socceroos" que siempre se caracterizan por su orden táctico y espíritu combativo. Para el bando norteamericano, consolidar su ataque será clave si pretenden dejar los tres puntos en casa.

Escocia vs Marruecos

Más tarde, a las 16:00 hrs, las miradas se trasladarán al Boston Stadium para presenciar el duelo entre Escocia y Marruecos. La escuadra africana, que cautivó al planeta en la pasada Copa Mundial de la FIFA™, mide sus fuerzas ante un combinado escocés hambriento de gloria europea. Se proyecta un encuentro de mucha intensidad física y disputa en el mediocampo, donde el ganador dará un paso gigante hacia la clasificación.

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Brasil vs Haiti (18:30 horas)

La jornada continuará a las 18:30 hrs con la presentación de uno de los gigantes del torneo. Brasil se enfrentará a Haití en el Philadelphia Stadium. La "Canarinha", siempre señalada como candidata natural al título, parte como la gran favorita para plasmar su "Jogo Bonito" sobre el césped. No obstante, el seleccionado caribeño buscará apelar a la velocidad y la sorpresa para intentar firmar una hazaña histórica ante los pentacampeones del mundo.

Turquia vs Paraguay (21:00 horas)

Finalmente, el cierre de la jornada de viernes tendrá lugar a las 21:00 hrs en el San Francisco Bay Area Stadium, donde Turquía y Paraguay se verán las caras. Este compromiso promete un choque de estilos sumamente atractivo: la disciplina y verticalidad del cuadro turco contra la tradicional garra e imbatible juego aéreo de la albirroja sudamericana.

