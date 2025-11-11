Estas 6 figuras han sido cracks en el Apertura 2025 y América haría todo lo posible para ficharlos

Si bien la afición esta completamente centrada en el comienzo de la Liguilla del Apertura 2025 , desde los despachos del América ya trabajan en la planificación del próximo años, con varias opciones para reforzar el equipo. Según trascendió recientemente, el club tiene interés en varias figuras que actualmente destacan en la Liga BBVA MX.

Mientras André Jardine prepara lo que será el enfrentamiento de cuartos de final ante Rayados de Monterrey , los rumores de posibles refuerzos no paran de llegar. Recientemente, el sitio Statiskicks lanzó seis nombres que las Águilas podrían tener en cuenta para el Clausura 2026. Entre ellos destaca un nombre que desde hace rato suena con fuerza en la Calzada de Tlalpan: Agustín Palavecino.

El mediocampista de Necaxa fue una de las grandes estrellas de la Fase Regular del Apertura y, si bien en principio se lo relacionó con Cruz Azul y Toluca, todo parece indicar que vestirá de azulcrema en 2026. Statiskicks lo destacó como el mejor futbolista dentro de los clubes que no pasaron la primera ronda.

Instagram Agustín Palavecino / @agusspalavecino

Más allá del mediocampista argentino, en la lista aparecen otros nombres altamente destacados que podrían darle un salto a la plantilla del América en caso de llegar. Emiliano Gómez (futbolista de Puebla), Juan Sanabria (San Luis), Sébastien Salles-Lamonge (San Luis), Diego González (Atlas) y Santiago Homenchenko (Querétaro) son otras figuras interesantes de la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



América va por todo en la Liguilla

El final de la Fase Regular no fue el que el América esperaba. Tras llegar a la última jornada con la oportunidad de subirse a la cima, las Águilas cayeron 2-0 ante Toluca y bajaron al cuarto puesto de la tabla. Por este motivo, se enfrentarán a Rayados de Monterrey en los cuartos de final.

Ante las críticas recientes, Jardine le recordó a la afición en rueda de prensa que su equipo viene de llegar a la final en el torneo pasado y destacó que el cruce con Rayados se vivirá de esa manera. Es importante mencionar que los Azulcremas definirán la serie de locales y que el empate en el global los favorece.