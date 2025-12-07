Estas son las figuras que jugarán la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

México recibirá 10 partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y varias estrellas del futbol estarán en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para cumplir con sus respectivos compromisos, siendo uno de los partidos más atractivos el que enfrentará a Uruguay y España.

Las figuras del futbol que jugarán en México la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las Selecciones de España y Uruguay disputarán su partido del Grupo H en la cancha del Estadio Guadalajara en donde estarán presentes las figuras del conjunto ibérico como Lamine Yamal, Dani Olmo, Dani Carvajal, Ferran Torres, Cucurella, Pedri y Nico Williams.

Por parte de la Garra Charrúa, se espera que el conjunto sudamericano dos veces campeón del mundo llegue a la capital tapatía con Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Betancur y Darwin Núñez.

Además de la Selección Mexicana, en el Grupo A también jugará Heung Min Son como máxima estrella de Corea del Sur y Sudáfrica con Lyle Foster.

La Selección Colombiana disputará dos partidos en México con sedes en Guadalajara y la Ciudad de México y con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, Yerry Mina y David Ospina, uno de ellos contra Uzbekistán en donde destaca Eldor Shomurodov y son dirigidos por Fabio Cannavaro.

En Monterrey, Ellyes Skhiri y la Selección de Túnez disputarán dos partidos, incluyendo uno contra el Japón de Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Kaoru Mitoma, Tajumi Minamino y Wataru Endo.

REUTERS

Figuras que jugarán en México la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

España:



Lamine Yamal

Pedri

Rodri

Nico Williams

Colombia



Luis Díaz

Richard Ríos

Yerry Mina

James Rodríguez

Sudáfrica



Lyle Foster

Uzbekistan:



Eldor Shomurodov

Tunez



Ellyes Skhiri

Japón



Takefusa Kubo

Ritsu Doan

Kaoru Mitoma

Tajumi Minamino

Wataru Endo.



