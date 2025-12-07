deportes
Nota

Estas son las figuras que jugarán la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

Quedó definido el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y varias figuras visitarán México para jugar la Fase de Grupos

estadio monterrey chivas repechaje mundial 2026
Francisco Fernández
Mundial México 2026
México recibirá 10 partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y varias estrellas del futbol estarán en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para cumplir con sus respectivos compromisos, siendo uno de los partidos más atractivos el que enfrentará a Uruguay y España.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Partidos en el Estadio Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita’’

Las figuras del futbol que jugarán en México la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las Selecciones de España y Uruguay disputarán su partido del Grupo H en la cancha del Estadio Guadalajara en donde estarán presentes las figuras del conjunto ibérico como Lamine Yamal, Dani Olmo, Dani Carvajal, Ferran Torres, Cucurella, Pedri y Nico Williams.

Por parte de la Garra Charrúa, se espera que el conjunto sudamericano dos veces campeón del mundo llegue a la capital tapatía con Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Betancur y Darwin Núñez.

Además de la Selección Mexicana, en el Grupo A también jugará Heung Min Son como máxima estrella de Corea del Sur y Sudáfrica con Lyle Foster.

La Selección Colombiana disputará dos partidos en México con sedes en Guadalajara y la Ciudad de México y con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, Yerry Mina y David Ospina, uno de ellos contra Uzbekistán en donde destaca Eldor Shomurodov y son dirigidos por Fabio Cannavaro.

En Monterrey, Ellyes Skhiri y la Selección de Túnez disputarán dos partidos, incluyendo uno contra el Japón de Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Kaoru Mitoma, Tajumi Minamino y Wataru Endo.

Lamine Yamal festejando el triunfo de España
REUTERS

Figuras que jugarán en México la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

España:

  • Lamine Yamal
  • Pedri
  • Rodri
  • Nico Williams

Colombia

  • Luis Díaz
  • Richard Ríos
  • Yerry Mina
  • James Rodríguez

Sudáfrica

  • Lyle Foster

Uzbekistan:

  • Eldor Shomurodov

Tunez

  • Ellyes Skhiri

Japón

  • Takefusa Kubo
  • Ritsu Doan
  • Kaoru Mitoma
  • Tajumi Minamino
  • Wataru Endo.

Te puede interesar: OFICIAL: Calendario COMPLETO de la Copa Mundial de la FIFA 2026

