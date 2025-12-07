Estas son las figuras que jugarán la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México
Quedó definido el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y varias figuras visitarán México para jugar la Fase de Grupos
México recibirá 10 partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y varias estrellas del futbol estarán en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para cumplir con sus respectivos compromisos, siendo uno de los partidos más atractivos el que enfrentará a Uruguay y España.
Las figuras del futbol que jugarán en México la Copa Mundial de la FIFA 2026
Las Selecciones de España y Uruguay disputarán su partido del Grupo H en la cancha del Estadio Guadalajara en donde estarán presentes las figuras del conjunto ibérico como Lamine Yamal, Dani Olmo, Dani Carvajal, Ferran Torres, Cucurella, Pedri y Nico Williams.
Por parte de la Garra Charrúa, se espera que el conjunto sudamericano dos veces campeón del mundo llegue a la capital tapatía con Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Betancur y Darwin Núñez.
Además de la Selección Mexicana, en el Grupo A también jugará Heung Min Son como máxima estrella de Corea del Sur y Sudáfrica con Lyle Foster.
La Selección Colombiana disputará dos partidos en México con sedes en Guadalajara y la Ciudad de México y con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, Yerry Mina y David Ospina, uno de ellos contra Uzbekistán en donde destaca Eldor Shomurodov y son dirigidos por Fabio Cannavaro.
En Monterrey, Ellyes Skhiri y la Selección de Túnez disputarán dos partidos, incluyendo uno contra el Japón de Takefusa Kubo, Ritsu Doan, Kaoru Mitoma, Tajumi Minamino y Wataru Endo.
Figuras que jugarán en México la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026
España:
- Lamine Yamal
- Pedri
- Rodri
- Nico Williams
Colombia
- Luis Díaz
- Richard Ríos
- Yerry Mina
- James Rodríguez
Sudáfrica
- Lyle Foster
Uzbekistan:
- Eldor Shomurodov
Tunez
- Ellyes Skhiri
Japón
- Takefusa Kubo
- Ritsu Doan
- Kaoru Mitoma
- Tajumi Minamino
- Wataru Endo.
