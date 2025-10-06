Estas fueron las peores críticas contra Anthony Martial tras el empate de Rayados de Monterrey ante Tijuana

Anthony Martial se ganó las críticas tras el empate de Rayados 2-2 en su visita a Tijuana, partido correspondiente a la jornada 12 . El resultado no le cayó nada bien a los aficionados, especialmente por el bajo rendimiento del francés. Ello provocó que se fueran contra el futbolista en X, donde miles de comentarios negativos inundaron la red social.

Martial jugó prácticamente todo el segundo tiempo en el duelo ante Xolos de Tijuana, luego de ingresar de cambio por Fidel Ambriz, cuando el marcador iba 1-1. El delantero poco pudo hacer en el terreno de jugo, por lo que fue considerado como el peor jugador de Monterrey, pese a que jugó con Cristiano Ronaldo y llegó a valer 65 millones de euros .

X

Los comentarios negativos contra Anthony inundaron la red social de X y varios de ellos tuvieron tintes de comedia, como el de @JamesMo90902247 que escribió lo siguiente: “Espero que el contrato de Martial tenga cláusula de rescisión por bajo nivel deportivo, porque juega con más hueva que yo los lunes en el trabajo”.

TE PUEDE INTERESAR:



Otro tipo de comentarios en contra del francés no se hicieron esperar, pues hubo varios que lo desacreditaron, como lo fue el de @docrayado, que compartió lo siguiente: “Sin pedos pudimos ganar, pero con Martial es como jugar con uno menos. El tipo no es malo, es malísimo”.

X

El rendimiento de Anthony Martial en el último partido de Rayados

Anthony Martial disputó 44 minutos en el duelo de Rayados ante Tijuana, más lo del tiempo agregado. El francés poco pudo hacer para que su equipo se llevara la victoria del Estadio Caliente, pues no fue su mejor partido. De acuerdo con la plataforma Sofascore, el delantero tuvo una calificación de 6.3, una de las más bajas del conjunto regio, pues el peor jugador del club fue Santiago Mele.

90' ⏱️ | Xolos 2-2 Monterrey |



Termina el partido y sumamos un punto en la Jornada 12.⚽@CervezaTecate pic.twitter.com/VNoIxq2A2c — Rayados (@Rayados) October 6, 2025

Los números de Anthony Martial tras su debut con Rayados

Anthony Martial debutó con Rayados en la fecha 9 en el empate de su equipo contra América. En ese duelo ingresó de cambio al minuto 90, por lo que solo disputó el tiempo de reposición. Desde entonces, el francés suma 4 partidos jugados, aunque por el momento no suma ningún gol ni asistencia. Estos son los números del delantero:

