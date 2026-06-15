Este delantero de España que es buenísimo y cuesta lo mismo que 5 Ferraris juntos

La Selección de España debuta este lunes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Cabo Verde, un duelo que sacará chispas. Entre las filas de la campeona de Sudáfrica 2010 está un delantero que es buenísimo y cuesta lo mismo o mucho más que 5 Ferraris juntos. Entre ese tabulador está Julián Quiñones, quien recientemente aumentó su valor.

De acuerdo con Transfermarkt, Mikel Oyarzabal, quien marcó un gol en partido de preparación en Puebla, es el jugador que tiene un valor en el mercado de aproximadamente 5 Ferraris, ya que su precio actual es de 25 millones de euros, que en pesos es poco más de 498 millones de pesos.

El precio de Mikel Oyarzabal alcanza hasta para comprarse 5 Ferraris último modelo.|@sefutbol

El valor en el mercado de los 5 Ferraris

Un coche Ferrari es de los más cotizados en el mercado y al que cierto sector de la sociedad en todo el mundo puede acceder, ya que su precio es inalcanzable. Según el portal Ferrari of Fort Lauderdale, un coche nuevo de esta marca ronda entre los 250 mil hasta los casi 600 mil dólares.

Ferrari Roma – 247 mil dólares

Ferrari Roma Spider – 277 mil dólares

Ferrari 296 GTB – 342 mil dólares

Ferrari 296 GTS – 373 mil dólares

Ferrari Purosangue – 398 mil dólares

Ferrari 12 cilindros – 420 mil dólares

Ferrari SF90 Stradale – 524 mil dólares

Ferrari SF90 Spider – 575 mil dólares.

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Los datos que debes saber de Mikel Oyarzabal

Oyarzabal es un histórico de la Real Sociedad, club en el que es capitán y uno de los máximos goleadores a sus 29 años. Con la selección española ya ha sido pieza clave en grandes torneos, como lo fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al conseguir una medalla de plata.

Asimismo, el jugador de la Real Sociedad le dio el título a España de la Eurocopa de 2024 al vencer a Inglaterra. Ahora, buscará comandar a su país a un nuevo título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.