Selección de España dijo esto sobre Puebla y todos los mexicanos recordaron la conquista

Puebla fue el escenario para que la Selección de España cerrara su ciclo de partidos amistosos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Luis de la Fuente salió victorioso ante Perú por un contundente 3 a 1. Los goles fueron producto de Mikel Oyarzabal, Pedri y un autogol de Pedro Gallese.

El despido en las redes sociales de La Roja a tierras poblanas dio pie a que los internautas mexicanos correspondieran en un tono amistoso a la publicación del equipo y hubo quienes buscaron bromear con respecto al tema histórico que vincula a ambas naciones como lo es la conquista.

Crédito: Mexsport

La afición mexicana responde a la publicación de España tras irse de Puebla

La afición mexicano no dudó en aprovechar la tendencia para dejar una serie de comentarios con humor a la publicación de la Selección de España. Dentro de los comentarios más destacados, puede ver cómo el usuario @rafaelissmo hizo una broma tomando como alusión el Estadio Cuauhtémoc con el último emperador azteca: “Cuauhtémoc viendo a los poblanos apoyar a España, en su propio estadio”.

Cuauhtémoc viendo a los poblanos apoyar a España, en su propio estadio ☠️☠️ pic.twitter.com/TY9AqYQ4Px — Rafaello (@rafaelissmo) June 10, 2026

En ese mismo tono se dieron otros mensajes y bromas similares. Mientras tanto, hubo comentarios que agradecieron la visita de La Roja a tierras mexicanas, así como usuarios españoles que secundaron las gracias de su selección a la afición mexicana. Ahora, le tocará a España y México afrontar el gran reto deportivo que significará la cita mundialista.

TE PUEDE INTERESAR:



TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estará en TV Azteca a través de nuestras múltiples plataformas. Podrás disfrutar de 32 partidos, incluyendo los de la Selección Mexicana, totalmente en vivo y gratis. Nuestra cobertura abarcará la fase de grupos, duelos de eliminación y la gran final del torneo.

