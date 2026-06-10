Selección de España dijo esto sobre Puebla y todos los mexicanos recordaron la conquista
La Selección de España se despidió de Puebla con un triunfo ante Perú por 3 a 1
Puebla fue el escenario para que la Selección de España cerrara su ciclo de partidos amistosos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo de Luis de la Fuente salió victorioso ante Perú por un contundente 3 a 1. Los goles fueron producto de Mikel Oyarzabal, Pedri y un autogol de Pedro Gallese.
El despido en las redes sociales de La Roja a tierras poblanas dio pie a que los internautas mexicanos correspondieran en un tono amistoso a la publicación del equipo y hubo quienes buscaron bromear con respecto al tema histórico que vincula a ambas naciones como lo es la conquista.
La afición mexicana responde a la publicación de España tras irse de Puebla
La afición mexicano no dudó en aprovechar la tendencia para dejar una serie de comentarios con humor a la publicación de la Selección de España. Dentro de los comentarios más destacados, puede ver cómo el usuario @rafaelissmo hizo una broma tomando como alusión el Estadio Cuauhtémoc con el último emperador azteca: “Cuauhtémoc viendo a los poblanos apoyar a España, en su propio estadio”.
Cuauhtémoc viendo a los poblanos apoyar a España, en su propio estadio ☠️☠️ pic.twitter.com/TY9AqYQ4Px— Rafaello (@rafaelissmo) June 10, 2026
En ese mismo tono se dieron otros mensajes y bromas similares. Mientras tanto, hubo comentarios que agradecieron la visita de La Roja a tierras mexicanas, así como usuarios españoles que secundaron las gracias de su selección a la afición mexicana. Ahora, le tocará a España y México afrontar el gran reto deportivo que significará la cita mundialista.
TE PUEDE INTERESAR:
- Los 2 jugadores que pide Guillermo Almada para llegar al Club América
- Martín Anselmi tenía todo arreglado para dirigir en Argentina, pero ahora llegaría a la Liga BBVA MX
- Toluca manda en Concacaf y deja atrás a los grandes de México en el nuevo ranking
TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS
La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estará en TV Azteca a través de nuestras múltiples plataformas. Podrás disfrutar de 32 partidos, incluyendo los de la Selección Mexicana, totalmente en vivo y gratis. Nuestra cobertura abarcará la fase de grupos, duelos de eliminación y la gran final del torneo.