Este es el equipo que podría pagar la multa del descenso en la Liga BBVA MX

Los descensos se encuentran suspendidos en la Liga BBVA MX desde el año 2020, debido a la pandemia generada por el Covid-19. Por este motivo, el reglamento del futbol mexicano fue modificado y los tres equipos que terminen en los últimos lugares, incluyendo los resultados de los últimos seis torneos, deberán pagar una multa económica. En este contexto, hay un club que se encuentra sobre la cuerda floja.

Puebla podría pagar la multa más cara por el descenso

Puebla se encuentra posicionado último en la tabla de cocientes de la Liga BBVA MX con 65 puntos en 85 partidos, lo que se traduce en un porcentaje de 0.7647. Esto significa que La Franja deberá abonar una multa de 80 millones de pesos en caso de finalizar en la última posición. Sin embargo, aún tiene la posibilidad de salvarse, pero depende de los resultados de otros equipos.

Puebla debería pagar la multa más cara de la Liga BBVA MX

Los equipos que podrían pagar la multa más cara por el descenso en la Liga BBVA MX

Puebla depende de los resultados de Mazatlán y Santos Laguna para evitar la multa más alta de la Liga BBVA MX. Resulta que los Cañoneros cuentan con un porcentaje volátil y, actualmente, suman 14 puntos en 17 partidos para un cociente de 0.8235. Mientras que por el lado de los Laguneros, se encuentran a 10 unidades de La Franja al contar con 75 puntos en 85 partidos.

¿Cuál es el valor de las multas por el descenso en la Liga BBVA MX?

Existen tres tipos de multas económicas que los equipos de la Liga BBVA MX pueden sufrir debido al descenso. En lugar de perder la categoría, el club que finalice en el último lugar de la tabla deberá abonar obligatoriamente una multa de 80 millones de pesos; el penúltimo lugar, 47 millones de pesos; y el antepenúltimo lugar, 33 millones de pesos.

El descenso podría regresar a la Liga BBVA MX en un futuro cercano

Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX, afirmó que la próxima junta de dueños, que se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2025, será determinante para conocer el rumbo del sistema de competencia. Según el directivo, en esa reunión se revelará información estratégica sobre las operaciones que permitirían reactivar el ascenso y descenso dentro del futbol mexicano.