La Liga BBVA MX sorprende al mundo con una nueva regla para los partidos

La Liga BBVA MX ha sido criticada históricamente por los aficionados, principalmente, del futbol sudamericano. La ausencia de descensos, la gran cantidad de jugadores extranjeros sin aprovechar el talento local y el bajo nivel de ciertos equipos en el plano internacional, son algunos de los criterios que utilizan para justificar su postura. Sin embargo, el futbol mexicano presentará una novedad de cara a la Liguilla que solo las mejores ligas del mundo pueden presumir.

La Liga BBVA MX tendrá una nueva tecnología en este Apertura 2025

Reportes indican que Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX, confirmó que el fuera de lugar semiautomático que se utiliza en las competencias más importantes de Europa como la Premier League , LaLiga y la UEFA Champions League, llegará al futbol mexicano antes de que acabe el año. Incluso dio una fecha posible de la implementación de esta nueva tecnología en la Primera División de México.

FIFA El fuera de lugar semiautomático que se implementará en la Liga BBVA MX

La fecha en que se probará el fuera de juego semiautomático en la Liga BBVA MX

Según lo mencionado por el directivo, la idea es que este sistema esté listo para debutar en la Liguilla del Apertura 2025, siempre que se apruebe en la junta de dueños de diciembre. En caso de hacerse oficial, significaría un precedente en la modernización del arbitraje mexicano, alineándolo con estándares internacionales.

Con la implementación de esta nueva tecnología se busca mejorar la precisión en las decisiones arbitrales, reducir los tiempos de revisión en el VAR y elevar la transparencia en las jugadas clave. El propio Arriola manifestó que se trata de una inversión significativa que tiene como misión modernizar el futbol mexicano y brindar mayor certeza a los protagonistas del juego.

Quedaron definidos los duelos del #PlayIn y los primeros cruces de Cuartos de Final del #AP25. ⚔️#LaLigaDeLaAfición✨ #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/9bnb18llWM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 10, 2025

Los descensos y ascensos podrían regresar al futbol mexicano

La próxima junta, que se llevará a cabo en diciembre, será determinante para conocer el sistema de competencia que tendrá el futbol mexicano. Según Arriola, en dicho encuentro se revelará información estratégica sobre las operaciones que permitirían reactivar el ascenso y descenso. Una información que ha generado mucha expectativa entre aficionados, directivos y jugadores.

Cabe destacar que los descensos y ascensos se anularon en el año 2020 debido a la pandemia por el Covid-19, una decisión que ha generado debates sobre la competitividad, la formación de talento y la viabilidad financiera de los equipos de la Liga de Expansión, además de quitarle presión a los clubes de la Liga BBVA MX.