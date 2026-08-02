HORA EXACTA para ver Toluca vs Necaxa, por la jornada 3 del Apertura 2026

Esta noche se enfrentan dos equipos con realidades distintas en este inicio del torneo Apertura, en un duelo crucial correspondiente a la Jornada 3 que se disputa hoy a las 7:10 p.m., Toluca y Necaxa se enfrentan en lo que será el cierrre de la jornada 3 y da inicio a una pausa en lo que se disputa el arranque de la Leagues Cup.

¿Cómo llegan a este encuentro Toluca y Necaxa?

En el panorama actual de la tabla general, Necaxa ha tenido un arranque furioso y se posiciona en la parte alta de la tabla: marcha en el 4.° puesto con 6 puntos tras disputar dos encuentros, con dos victorias, cuatro goles a favor y dos en contra. Por su parte, Toluca se encuentra en la 13.ª posición con 3 unidades en dos partidos jugados, producto de una victoria y una derrota, con tres goles anotados y dos recibidos.

En cuanto al momento de los equipos y sus últimos resultados, los Diablos Rojos de Toluca buscan enderezar el rumbo tras semanas de alta exigencia competitiva, luego de debutar con una victoria de 0-2 como visitantes ante Guadalajara, caer 1-2 frente a Pumas en la segunda fecha y perder 1-3 ante Cruz Azul en el Campeón de Campeones. En la acera de enfrente, el Club Necaxa llega con marcha perfecta y el ánimo a tope tras vencer 2-1 a Atlante en la Jornada 1 y superar 2-1 a Monterrey en la fecha anterior, por lo que vienen motivados y es que, en caso de vencer a los Diablos Rojos del Toluca quedarían en primera posición de la Tabla General

Próximos partidos:

Tras concluir la Jornada 3 del Apertura 2026 ambos planteles tendrán su debut en la Leagues Cup, Toluca enfrentará al Seattle Sounders el próximo 5 de agosto y el Necaxa enfrentará al Chicago Fire el 6 de agosto.

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