Este es el primer y controvertido gesto de Aaron Ramsey tras su salida de Pumas UNAM

El paso de Aaron Ramsey por la Liga BBVA MX estuvo muy lejos de ser ideal. Si bien el galés llegó a Pumas UNAM como una gran figura y generó altas expectativas entre los aficionados, la inesperada desaparición de su perra Halo fue un golpe duro de asimilar, al punto en que decidió rescindir su contrato . Semanas más tarde, el futbolista reapareció en su país.

Ramsey se alejó definitivamente de México y regresó a su Gales natal para asumir un nuevo rol. En plena fecha FIFA, el mediocampista se sumó a los entrenamientos de la selección de su país, pero no como un futbolista más sino más bien como mano derecha del entrenador Craig Bellamy.

En la previa del partido ante Liechtenstein en las Eliminatorias de Europa rumbo al Mundial 2026, Ramsey sorprendió al compartir en su cuenta de Instagram algunas fotos con el uniforme de entrenamiento de los Dragones Rojos. Pese a que muchos aficionados creyeron que se trataba de una convocatoria de último minuto, este no fue el caso.

Según informó la prensa británica, el exjugador de Pumas, Arsenal y Juventus, entre otros, fue invitado por Bellamy para integrar provisoriamente su cuerpo técnico. La intención sería aprovechar su liderazgo y conocimiento del grupo (del que era capitán hasta hace poco) para sacar lo mejor de los futbolistas.

En rueda de prensa, el entrenador galés se refirió a la situación del mediocampista. "Una situación así (como la de Ramsey con su perrita) es muy difícil de llevar. Queremos dejar que esta gran persona y extraordinario jugador sea él mismo por un momento", reflexionó.

Ramsey y Gales sueñan con el Mundial 2026

Ramsey podría regresar a México antes de lo esperado, siempre y cuando consiga la clasificación al Mundial con Gales. En el grupo J de las Eliminatorias, los Dragones Rojos están a tres puntos de meterse en la zona de repechaje (que ocupa actualmente Macedonia del Norte) y a cuatro del primer puesto (Bélgica) que otorga el pasaje directo.

El equipo de Bellamy se enfrentará este sábado a Liechtenstein como visitante y luego recibirá a Macedonia del Norte en un juego clave por entrar al repechaje. Además, si Bélgica deja puntos en el camino, podría sellar su clasificación.