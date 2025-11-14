deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¡OFICIAL! El mexicano que se pierde el Mundial 2026 y nadie lo puede creer

Había mucha ilusión en todo el país con que acceda al Mundial 2026 pero ya se confirmó que no irá tras su último partido

Mexicano se pierde el Mundial 2026 y nadie lo puede creer
FIFA
¡OFICIAL! El mexicano que se pierde el Mundial 2026 y nadie lo puede creer
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Compartir

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, poco a poco uno puede imaginar qué mexicanos jugarán la cita máxima y cuáles no. Mientras la Selección Mexicana de Javier Aguirre se prepara para enfrentar a Uruguay y Paraguay con sus convocados , ya se conoció que Luis Fernando Tena no formará parte del torneo más importante del futbol.

Con los últimos partidos disputados en las Eliminatorias de la Concacaf , se conoció que el entrenador mexicano Luis Fernando Tena no pudo lograr que su Guatemala acceda a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá el año que entra. Aunque aún falta una fecha, ningún resultado puede hacer que su equipo consiga la clasificación.

Guatemala - Luis Fernando Tena
La Guatemala de Luis Fernando Tena no irá al Mundial 2026

Guatemala, eliminada del Mundial 2026 en el Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf

  • Surinam: 9 puntos | 5 partidos jugados | 2PG 3PE 0PP | +5. Próximo rival: Guatemala (V)
  • Panamá: 9 puntos | 5 partidos jugados | 2PG 3PE 0PP | +2. Próximo rival: El Salvador (L)
  • Guatemala: 5 puntos | 5 partidos jugados | 1PG 2PE 2PP | +5. Próximo rival: Surinam (L)
  • El Salvador: 3 puntos | 5 partidos jugados | 1PG 0PE 4PP | +5. Próximo rival: Panamá (V)

TE PUEDE INTERESAR:

De esta manera, aunque el equipo de Tena consiga una victoria, apenas llegaría a los 8 puntos, mientras que Surinam y Panamá tienen 9 unidades. Cabe recordar que el primer del grupo va directo al Mundial 2026, mientras que el segundo posiblemente jugará un repechaje contra muchas otras selecciones para intentar acceder a la justa internacional.

Los números de Luis Fernando Tena dirigiendo a Guatemala

El ‘Flaco’ Tena, entrenador de 67 años, fue anunciado como DT de Guatemala el 9 de diciembre de 2021. Entre sus logros más importantes con esta selección, se destaca el ascenso a la Liga A de la Concacaf Nations League, además de llegar a las semifinales de la Copa Oro 2025.

¿Se quedará el Flaco Tena en Guatemala aunque no clasificó al Mundial 2026?

El entrenador mexicano que no podrá estar en el Mundial 2026 puso su continuidad en manos de la Federación de Futbol de Guatemala y aseguró que se quiere quedar. “A mí me gustaría seguir acá en Guatemala mucho tiempo con este proceso, creo que va muy bien, estoy muy contento en todos aspectos”, dijo el Flaco Tena.

Curiosidades del deporte
Mexicanos en el Mundo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
×
×