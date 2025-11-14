¡OFICIAL! El mexicano que se pierde el Mundial 2026 y nadie lo puede creer

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, poco a poco uno puede imaginar qué mexicanos jugarán la cita máxima y cuáles no. Mientras la Selección Mexicana de Javier Aguirre se prepara para enfrentar a Uruguay y Paraguay con sus convocados , ya se conoció que Luis Fernando Tena no formará parte del torneo más importante del futbol.

Con los últimos partidos disputados en las Eliminatorias de la Concacaf , se conoció que el entrenador mexicano Luis Fernando Tena no pudo lograr que su Guatemala acceda a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá el año que entra. Aunque aún falta una fecha, ningún resultado puede hacer que su equipo consiga la clasificación.

La Guatemala de Luis Fernando Tena no irá al Mundial 2026

Guatemala, eliminada del Mundial 2026 en el Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf

Surinam: 9 puntos | 5 partidos jugados | 2PG 3PE 0PP | +5. Próximo rival: Guatemala (V)

Panamá: 9 puntos | 5 partidos jugados | 2PG 3PE 0PP | +2. Próximo rival: El Salvador (L)

Guatemala: 5 puntos | 5 partidos jugados | 1PG 2PE 2PP | +5. Próximo rival: Surinam (L)

El Salvador: 3 puntos | 5 partidos jugados | 1PG 0PE 4PP | +5. Próximo rival: Panamá (V)

De esta manera, aunque el equipo de Tena consiga una victoria, apenas llegaría a los 8 puntos, mientras que Surinam y Panamá tienen 9 unidades. Cabe recordar que el primer del grupo va directo al Mundial 2026, mientras que el segundo posiblemente jugará un repechaje contra muchas otras selecciones para intentar acceder a la justa internacional.

EL FRACASADO TENA QUITA EL SUEÑO LOS CHAPINES



Luis Fernando Tena con un salario como ningún técnico de la selección de Guatemala tuvo antes, fue el artífice del fracaso monumental de la selección de futbol.



Sin Estados Unidos

Sin Canadá

Sin México

Y con dos refechajes



Con… pic.twitter.com/0qeCg5fAAf — 5toPoder La Verdad sin Miedo (@5toPoderSM) November 14, 2025

Los números de Luis Fernando Tena dirigiendo a Guatemala

El ‘Flaco’ Tena, entrenador de 67 años, fue anunciado como DT de Guatemala el 9 de diciembre de 2021. Entre sus logros más importantes con esta selección, se destaca el ascenso a la Liga A de la Concacaf Nations League, además de llegar a las semifinales de la Copa Oro 2025.

¿Se quedará el Flaco Tena en Guatemala aunque no clasificó al Mundial 2026?

El entrenador mexicano que no podrá estar en el Mundial 2026 puso su continuidad en manos de la Federación de Futbol de Guatemala y aseguró que se quiere quedar. “A mí me gustaría seguir acá en Guatemala mucho tiempo con este proceso, creo que va muy bien, estoy muy contento en todos aspectos”, dijo el Flaco Tena.

