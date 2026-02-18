Este jugador de Club América asegura que serán campeones en el Clausura 2026 y que se levantarán desde las cenizas

Club América es tema de conversación y no por sus malos resultados, sino por las declaraciones de uno de sus refuerzos, quien aseveró que serán campeones en el Clausura 2026 y se levantarán de las cenizas como el “Ave Fénix”. Además, el lateral minimizó la derrota ante Chivas en el Clásico Nacional.

Thiago Espinoza, quien llegó de última hora a las Águilas, fue quien dio de qué hablar al asegurar que el equipo está unido, pese a la derrota ante el odiado rival, por lo que al final del torneo no solo clasificarán a la Liguilla, sino que levantarán el título.

Thiago Espinoza aseveró que, pese a los malos resultados, las Águilas levantarán el título al final del torneo.|Club América

Las declaraciones del uruguayo vienen tras un desastroso inicio de torneo para el conjunto azulcrema, pues actualmente se ubican fuera de puestos de Liguilla al estar en la décima posición con tan solo 3 goles a favor en 6 jornadas disputadas.

Thiago Espinoza, el refuerzo que hizo polémicas declaraciones del América

El jugador tiene 21 años y se desempeña como lateral. Arribó al conjunto azulcrema de última hora, pues fue fichado antes de que cerraran los registros en la Liga BBVA MX. Espinoza firmó con el club a préstamo durante un año, aunque con opción de compra.

Thiago llegó a la Liga BBVA MX procedente del Racing de Montevideo de su país y en recientes días fue registrado por el conjunto de Coapa, por lo que podría ver sus primeros minutos en México durante la jornada 7, cuando su equipo visite al Puebla.

América es la primera aventura en el extranjero para el futbolista a sus 21 años, quien le competirá el puesto a Cristian Borja por la lateral derecha, aunque André Jardine también podría utilizarlo por el otro costado, ante la baja de juego de Kevin Álvarez y la lesión de Dagoberto Espinoza, quien sigue en proceso de recuperación y cada vez está más cerca de regresar.