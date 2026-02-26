Este es el jugador favorito de Javier Aguirre en México y casi nadie lo sabe: juega en Toluca

La Selección Nacional de México cumplió y goleó a Islandia por marcador de 4-0, con una gran actuación de Armando “Hormiga González” y de Jesús Gallardo, quien es el jugador favorito de Javier Aguirre y casi nadie lo sabe, pues el futbolista del Toluca saltó al terreno de juego como capitán.

El lateral izquierdo es el jugador que suma más partidos en la era del “Vasco”, ya que según la plataforma Goles y Cifras Oficial, acumula 20 encuentros defendiendo la playera azteca desde que el entrenador tomó las riendas de la selección en el segundo semestre del 2024. Conoce al futbolista que Javier casi no le da minutos y es el mejor defensa del Clausura 2026.

Jesús Gallardo es el jugador con más partidos en la era del “Vasco” en la selección.|Toluca FC

Gallardo ha jugado casi todos los partidos desde que llegó Aguirre, quien suma 27 juegos como seleccionado nacional. Con estas estadísticas, el nacido en Tabasco solo no participó en 7 encuentros y en el más reciente duelo fue el capitán del equipo, por lo que es muy probable que sea uno de los convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El partidazo de Jesús Gallardo con México

El futbolista de 31 años se mandó un partidazo ante Islandia en el Estadio Corregidora, pues fue quien le dio profundidad al equipo por la banda izquierda, donde le hicieron más daño a la selección de la UEFA.

El jugador de los Diablos Rojos marcó un golazo y dio un pase para gol que no se le contó, ya que antes de que la pelota le llegara a la Hormiga González, un defensa alcanzó a desviar el balón. No obstante, la plataforma Sofascore lo consideró como el MVP del duelo con una calificación de 8.9.

Jesús disputó los 90 minutos en la goleada a la selección de Europa y se ganó una tarjeta amarilla, aunque ello no demeritó su gran labor por la banda izquierda, de la cual se adueñó al atacar y defender a diestra y siniestra.