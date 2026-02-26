México vs Islandia: dónde ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido amistoso de la Selección Mexicana hoy 25 de febrero 2026 por Azteca minuto a minuto con alineaciones

La Selección Mexicana disputa este miércoles 25 de febrero del 2026, un partido amistoso ante Islandia como parte de su preparación rumbo a la Copa Mundial de 2026. El encuentro se jugará en Querétaro, en el Estadio Corregidora a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y representa una oportunidad clave para los futbolistas convocados que buscan asegurar un lugar en la lista definitiva del técnico Javier Aguirre.

Este duelo es un partido amistoso, por lo que no corresponde a Fecha FIFA, así que el cuerpo técnico únicamente dispone de jugadores de la Liga BBVA MX. Esta situación convierte el amistoso en una evaluación directa del talento disponible, de cara a definir a los futbolistas que buscarán ganarse un lugar en la próxima Copa del Mundo de 2026.

¿Dónde ver en vivo y gratis el partido de México vs Islandia?

La transmisión podrá seguirse totalmente EN VIVO y GRATIS a través de la señal de TV Azteca Deportes por en el Canal 7. También estará disponible en nuestras plataformas digitales oficiales, tanto en el sitio web como en la aplicación móvil.

Horario: 20:00 horas

Dónde ver gratis: Canal 7, sitio web de Azteca Deportes y aplicación móvil.

Historial entre México vs Islandia

En el registro histórico, México mantiene ventaja sobre Islandia. Ambas selecciones se han enfrentado en cinco ocasiones, todas en partidos amistosos disputados en Estados Unidos, con saldo favorable para el conjunto mexicano.

• Victorias de México: 3

• Empates: 2

• Victorias de Islandia: 0

• Goles de México: 6

• Goles de Islandia: 1

El único tanto registrado a favor del equipo europeo en la serie no fue obra de un jugador islandés, sino un autogol de Edson Álvarez en el encuentro de 2021, partido que México ganó 2-1 con doblete de Hirving Lozano.

El antecedente más antiguo entre ambos combinados se remonta a 2003, cuando el conjunto dirigido por Ricardo La Volpe empató sin goles en un encuentro que marcó la despedida internacional del histórico guardameta Jorge Campos.

