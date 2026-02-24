Javier Aguirre casi no le da minutos en México y es el mejor defensa del Clausura 2026 según estadísticas

Mientras que hay un jugador de Chivas considerado de los mejores centrales pero no convence a Javier Aguirre, en el Club América está sucediendo prácticamente lo mismo con el “Vasco”. Resulta que el entrenador de la Selección Nacional de México le dio apenas 33 minutos en la última convocatoria al defensor que, por estadísticas, es el mejor del Clausura 2026.

De acuerdo a los datos brindados por SofaScore, Israel Reyes es el mejor defensor de la Liga BBVA MX en las 6 fechas que van del Clausura 2026. Además, es el segundo mejor futbolista en cuanto a calificación promedio de todos los partidos que ha disputado en lo que va del campeonato mexicano. Sin embargo, juega poco México, que tiene una base de Chivas.

Israel Reyes y un nivel digno de un jugador de la Selección Mexicana

Según el sitio mencionado, Israel Reyes es el mejor jugador mexicano del Clausura 2026, con 7.53 de calificación promedio. Al defensor del América únicamente lo supera el panameño Adalberto Carrasquilla, quien juega en Pumas UNAM. Las calificaciones fueron divididas de la siguiente manera:

Tijuana 0-0 América: 7.2

América 0-2 San Luis: 6.6

Pachuca 0-0 América: 8.5

América 1-0 Monterrey: 7.6

América 0-0 Olimpia: 7.5

Guadalajara 1-0 América: 7.2

Puebla 0-4 América: 8.1

Los minutos de Israel Reyes en la Selección Nacional de México con Javier Aguirre

33’ vs. Bolivia

0’ vs. Panamá

67’ vs. Paraguay

90’ vs. Uruguay

90’ vs. Ecuador

0’ vs. Colombia

4’ vs. Estados Unidos (Copa Oro)

0’ vs. Honduras (Copa Oro)

0’ vs. Arabia Saudita (Copa Oro)

0’ vs. Costa Rica (Copa Oro)

90’ vs. Surinam (Copa Oro)

45’ vs. República Dominicana (Copa Oro)

Si bien a priori parece que ha tenido minutos con el “Vasco” Aguirre, lo cierto es que no jugó ninguno de los partidos más importantes de la Copa Oro 2025 y ha completado apenas 2 partidos de los últimos 10 en los que estuvo convocado. A pesar de que en América Israel Reyes es el mejor defensa del Clausura 2026, en México aún parece que le falta confianza.